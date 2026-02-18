Una joven de 21 años, trasladada al San Pedro tras ser atropellada en Logroño

Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro, ambulancias - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 21 años ha tenido que ser trasladada esta pasada noche al San Pedro tras ser atropellada en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,34 horas de este martes, un particular ha avisado a SOS Rioja de un atropello a un viandante en la calle Paseo del Prior nº 97 de la ciudad.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado cuenta a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del suceso, ha resultado herida la joven de 21 años, a la que se ha tenido que trasladar al Hospital San Pedro de la capital riojana.