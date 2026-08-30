Un joven de 24 años, herido esta madrugada al salirse de la vía su coche en Autol

Archivo - Ambulancia en el Hospital de Calahorra. - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 años ha resultado herido esta pasada madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en la LR-115, en el término municipal de Autol, según los datos facilitados por el Servicio Riojano de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 1,04 horas de este domingo, varios particulares han informado al Centro Coordinador de Emergencias de la salida de vía de un turismo en la LR-115, a la altura del punto kilométrico 34, en el término municipal de Autol.

Desde SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS, así como a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, el afectado, un hombre de 24 años, ha tenido que ser excarcelado del vehículo para, posteriormente, terminar siendo trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital de Calahorra.