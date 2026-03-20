Un joven de 30 años trasladado al San Pedro tras ser arrollado por una moto cuando circulaba con su bicicleta

Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 30 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro tras ser arrollado por una moto, a las 07,58 horas, cuando circulaba con su bicicleta, a la altura del número 38 de la calle Planillo de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha dado aviso a Policía Local y se han movilizado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.