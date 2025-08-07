Jóvenes hasta 25 años empadronados en el mundo rural podrán desplazarse por La Rioja gratis

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes de hasta 25 años empadronados en localidades del mundo rural con menos de quinientos habitantes podrán desplazarse por La Rioja gratis gracias a la puesta en marcha de un nuevo carnet, tal y como ha anunciado hoy el consejero de Política Local, Daniel Osés.

La medida, que busca beneficiar a los más jóvenes y, a la vez, luchar contra la despoblación, ha sido presentada hoy por Osés, acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, y de tres jóvenes usuarios del transporte público y residentes en el ámbito rural.

Es una medida que va dirigida a los municipios riojanos que no cuenten con más de quinientos habitantes y a los jóvenes riojanos que estén empadronados en estos municipios y que no superen los 25 años.

El billete para estos jóvenes será gratuito en toda la red de transporte público de La Rioja, incluyendo las líneas metropolitanas, interurbanas y rurales, en todos los trayectos y en todos los momentos del año.

"Una medida ambiciosa de apoyo a los jóvenes, pero también de apoyo a la economía de las familias", ha señalado.

La previsión, ha dicho, es que más de 2.500 jóvenes riojanos puedan ser beneficiarios de este carnet. A partir del 15 de agosto está previsto que en la plataforma del Gobierno de la Rioja de Transporte se pueda solicitar telemáticamente.

El 18 de agosto se podrá solicitar también en las oficinas del Servicio de Transportes en la BENE de forma presencial.