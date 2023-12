Jóvenes empresarios resaltan cómo "la inteligencia artificial va a recortar costes y generar beneficios"

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Jóvenes del Colegio de Economistas de La Rioja, Marcos Cabrito, ha resaltado cómo "la inteligencia artificial lo que va a hacer es recortar muchos costes y generar muchos beneficios".

La Asociación de Jóvenes Empresarios de La Rioja ha organizado, este viernes 22 de diciembre, un desayuno para cerrar el año "en un momento de cambio absoluto a nivel económico".

En declaraciones a los medios de comunicación, Cabrito ha visto que la inteligencia artificial va a ser "un aliado en la medida en que sepamos usarla bien".

Para Cabrito, "cualquier empresa que no adapte sus procesos o parte de ellos, a temas con la inteligencia artificial está fuera del mercado". "No tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial, todo lo contrario", ha aseverado.

En este sentido se ha referido a la revolución industrial y cómo se pensó que "las máquinas nos iban a quitar el trabajo" pero no fue verdad, simplemente, "cambiaron los puestos de trabajo" y "la gente se adaptó a éstos".

"La industria cambia, los puestos de trabajo cambian. Nos especializaremos y seremos mejores. Y cuanto más adaptabilidad tengamos a esos cambios, mejores seremos, más crecimiento habrá, más potencial tendremos", ha resaltado.

INDUSTRIALIZACIÓN

El presidente del Comité de Jóvenes no ha dejado de lado la "incertidumbre" actual debido a "las circunstancias geopolíticas que estamos atravesando".

La economía española, ha dicho, "se está comportando de una manera razonablemente buena" y "el conjunto de la Unión Europea es más complicado, pero yo creo que en general las perspectivas no son malas". "No voy a decir que son buenas, pero no son malas", ha apuntado.

En La Rioja, ha concretado, "los problemas tienen mucho que ver con la industrialización". No obstante, ha considerado que "la capacidad de La Rioja para adaptarse al cambio y para afrontar nuevas tecnologías o nuevas tendencias es muy buena".

"La gente joven se está moviendo muy bien, está adaptándose muy bien a los cambios. Pero la economía de La Rioja, al ser una economía muy centrada en el sector servicios, quizás no es tan competitiva frente a otras como debería", ha afirmado.

Para Cabrito, frente a la próxima aprobación, el 27 de diciembre, de los Presupuestos de La Rioja, es necesario "apoyar a la empresa y a la creación de valor" porque "es muy importante que tengamos un tejido productivo competitivo".

"Tenemos que ser más competitivos y dar ventajas a nuestras empresas, adelantarnos a los cambios y a la aplicación de la inteligencia artificial, que va a ser clave", ha resaltado.

BUSCAR UN HECHO DIFERENCIAL

Por su parte, el ingeniero técnico industrial por la ETSII de La Rioja, y miembro de SECOT La Rioja, Gregorio Clavijo, ha recomendado a los jóvenes que quieran emprender que "pierdan el miedo".

"Que pierda el miedo a salir y, sobre todo, que busque un hecho diferencial en su empresa, o sea, que se destaque", ha añadido.