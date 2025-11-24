Jóvenes de Fundación Pioneros, del proyecto 'Respira', componen una canción para el 25 de noviembre

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes de Fundación Pioneros, del proyecto 'Respira', han compuesto una canción para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. .

Tras un proceso de trabajo personal y colectivo -incluyendo el Aprendizaje y Servicio (APS) y el taller guía, donde sus experiencias y emociones tuvieron un papel central- las participantes expresaron la necesidad de alzar la voz contra la violencia hacia las mujeres. "Querían transformar sus vivencias y reflexiones en algo que pudiera llegar lejos, aportar apoyo y generar conciencia", han indicado.

Así, han recordado desde la Fundación, nació una canción "escrita e interpretada por ellas mismas, construida a partir de palabras de ánimo, pequeños gestos que ayudan a sanar y, sobre todo, de la música como herramienta de expresión y transformación". Además, "incorporaron frases que transmiten apoyo, denuncia y prevención en torno al 25N".