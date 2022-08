LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes vascos, riojanos y extremeños, quienes más gastan en sus planes de verano. El 40,7 por ciento de los jóvenes españoles quiere disfrutar al máximo este verano y no tiene previsto rechazar ningún plan que se les presente. Pero ¿cuánto dinero destinan a ello? ¿cuáles son las regiones en las que los jóvenes cuentan con más presupuesto?, según un estudio realizado por Ron Barceló.

Los jóvenes españoles están disfrutando por primera vez en dos años de un verano sin restricciones y con grandes eventos en todo el país. En este contexto, Ron Barceló ha querido conocer de primera mano cuáles son sus planes favoritos y cuánto dinero están destinando o tienen pensado destinar a ellos.

Ante la pregunta '¿cuánto dinero tienes pensado gastar en tus planes de verano?' se han planteado diferentes horquillas atendiendo al presupuesto con el que cuentan. Como resultado, la mayoría, el 23,7 por ciento del total de encuestados, prevé destinar entre 201 y 400 euros, seguidos de quienes cuentan con un presupuesto de entre 100 y 200 euros (20,3 por ciento). El 16,2 por ciento destina una cantidad inferior a los 100 euros, mientras que el 15,6 por ciento invierte más de 800 euros. Por último, el 15,1 por ciento entre 401 y 600 euros; y el 9,1 por ciento, entre 601 y 800 euros.

MURCIANOS Y VALENCIANOS, CON LOS PRESUPUESTOS MÁS MODESTOS

Por regiones, quienes cuentan con un mayor presupuesto (por encima de 400 euros) son vascos (54,4 por ciento); riojanos (53,3 por ciento); extremeños (50 por ciento); navarros (48,9 por ciento); y madrileños (47,3 por ciento). En el caso de los navarros y vascos, son las únicas comunidades en los que la mayoría -33,3 por ciento y 27,8 por ciento, respectivamente- prevé invertir más de 800 euros. Por el contrario, quienes cuentan con un presupuesto más ajustado (menos de 400 euros) son los ciudadanos de Murcia (71,1 por ciento); Comunidad Valenciana (70 por ciento); Canarias (68,9 por ciento); Galicia (68,9 por ciento); y Castilla-La Mancha (66,7 por ciento). En el caso de Madrid, destaca que sus jóvenes se cuelan en ambos rankings con los mayores y menores presupuestos.

El estudio de Ron Barceló, realizado a más de 1.500 jóvenes entre 15 y 30 años entre el 5 y 11 de agosto de 2022, se interesa también por los planes favoritos de los jóvenes españoles. Preguntados sobre "¿cuál es tu plan de verano soñado?", las opciones preferidas son 'algo más de tranqui con amigos y familia' (46,7 por ciento) y 'darlo todo con los 'colegas' (23,3 por ciento).

El 26,7 por ciento opta por días de playa, barco y mar, y el 3,3 por ciento no piensa para e ir de fiesta en fiesta. Quienes prefieren algo más 'chill' son los hombres (40,4 por ciento) y quienes sueñan en mayor medida con un plan de "darlo todo con los amigos" con playa, música y festivales son los jóvenes entre 18 y 24 años (30,6 por ciento). Ante la pregunta de si '¿vas a rechazar o has rechazado algún plan este verano?', el 40,7 por ciento afirma que 'no, este será el verano del sí a todo'. De todos ellos, las chicas (43,6 por ciento) destacan por encima de ellos (37,5 por ciento) y los jóvenes de 18 a 24 años (41,9 por ciento) frente a la franja de 25 a 30 años (39,4 por ciento).