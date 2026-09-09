Este jueves se abre el plazo de inscripción para participar en el III Concurso de Paellas de San Mateo 2026

Concruso de 'paellas de San Mateo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Casa de la Comunidad Valenciana en La Rioja organiza el III Concurso de Paellas de San Mateo 2026, que se celebrará el próximo 24 de septiembre en el Parque Picos de Urbión. El plazo de inscripción comienza el jueves 10 de septiembre a las 8,00 horas y tiene un coste de 10euro por mesa. Para participar será necesario inscribirse enviando un correo electrónico a comunidadvalencianaenlarioja@gmail.com.
La organización entregará a cada grupo participante una mesa, cinco sillas y 1 kg de arroz con Denominación de Origen. La elaboración de la paella será libre, pudiendo cada grupo escoger los ingredientes y la modalidad que considere oportunos.
Este año como novedad, se entregarán dos primeros premios. uno al mejor arroz de pescado y otro al mejor arroz de carne, con el objetivo de garantizar una valoración equilibrada entre las distintas modalidades de paella participantes. Se trata de un encuentro abierto a todos los públicos que quieran disfrutar de una jornada gastronómica en un ambiente festivo y familiar.