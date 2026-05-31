Los jugadores UD Logroñés llegarán por la tarde al consistorio y saludarán desde el balcón de la Plaza del Ayuntamiento

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Tras el ascenso a Primera Federación logrado por la Unión Deportiva Logroñés en San Sebastián de los Reyes en la tarde de ayer, el club al completo será recibido en el Ayuntamiento de la capital por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y otros miembros de la corporación municipal.

Tras la recepción oficial del equipo en Alcaldía a las 18,00 horas, los jugadores y cuerpo técnico saludarán a los aficionados congregados en la Plaza del Ayuntamiento desde el balcón de la Casa Consistorial.

El Ayuntamiento de Logroño está trabajando en coordinación con el club Unión Deportiva Logroñés, así como con Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil, para que la celebración transcurra sin incidencias.