La Junta de Accionistas de la UDL aprueba un presupuesto de 2,35 millones para la temporada 2025-2026

Archivo - Imagen de archivo de la Ciudad Deportiva de la UDL en Logroño - UDL - Archivo

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Deportiva Logroñés (UDL) ha aprobado un presupuesto de 2,35 millones de euros para la temporada 2025-2026, mientrasu que cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas de casi 450.000 euros.

Así se ha señalado en la la Junta General Ordinaria de Accionistas del club que se ha celebrado este sábado, encabezada por su presidente Félix Revuelta.

En la reunión se han abordado las cuentas de la entidad y se ha aprobado el presupuesto de la temporada 2025-2026.

Así, el pasado ejercicio se cerró con unas pérdidas de 449.956,22 euros, mientras que la partida correspondiente a esta campaña para cubrir las necesidades del primer equipo, la estructura, el fútbol base y la Ciudad Deportiva asciende a 2.355.693,42 euros.

Además, el presidente ha adelantado el próximo proyecto del Logroñés: una residencia para futbolistas a construir en la instalación del barrio de Valdegastea.

"Es la respuesta a la creciente demanda que tenemos en la Ciudad Deportiva para formar canteranos y para dar cobijo a conjuntos que desean realizar estancias en nuestra infraestructura", ha explicado Revuelta.

La iniciativa se encuentra en su fase inicial, con los planos diseñados y pendiente de recibir los pertinentes permisos por parte de las instituciones públicas y de aportar la financiación que requerirá su construcción.