La Junta de Personal del Ayuntamiento asegura que este fin de semana se volverá a repetir "la desatención" en el 092

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Logroño ha informado a través de una nota de prensa de que "la desatención ciudadana ocurrida el fin de semana pasado en la sala CECOP de Policía Local de Logroño, va a volver a repetirse este fin de semana y durante los próximos días, todo esto ante la pasividad del alcalde Hermoso de Mendoza".

Según indican, la Junta de Personal "no entiende que el alcalde, que pedía tranquilidad, no haya tomado las riendas para resolver la falta de personal. Lo único que se le ha ocurrido al equipo de Gobierno es poner un parche, creando una contraseña genérica para que cualquier agente pueda acceder al sistema operativo de contestador de llamadas".

Para la Junta de Personal "esta contraseña genérica no deja

huella digital, pudiendo el agente que esté frente al ordenador modificar cualquier archivo sin que se pueda conocerse quién ha sido. De la misma manera se ha optado por poner unos auriculares a disposición de cualquier agente cuando por salud laboral cada operador debe tener los suyos propios".

Como prosiguen, "al carecer la sala CECOP de un operador profesional, no se va a poder coordinar ningún servicio de emergencias que requiera el ciudadano, no se va a poder acceder a bases de datos necesarias para la labor policial, no se va a poder controlar el interfono de la Comisaría de Villegas, no se va poder controlar el botón de emergencias que cada agente lleva en su emisora, ni tampoco el mando de emergencia grave (pánico) del que disponen algunas unidades municipales".

"El agente que ahí se encuentre va a verse superado por la exigencia de un puesto que no es el suyo y quizás, provocar un mal mayor del que se quiere subsanar de esta chapucera manera", indica.

Con todo ello, la Junta de Personal reclama a Hermoso de Mendoza "que no se vuelva a repetir la desatención a los ciudadanos logroñeses y que se les brinde el servicio que merecen, no parches torticeros".

Finalmente "solicitamos que se adopten las oportunas soluciones a los problemas que se están originando en materia de personal en este

Ayuntamiento, teniendo en cuenta que siempre contarán con la

colaboración de todo el personal municipal, priorizando el diálogo y el debate frente a la imposición, consiguiendo con ello mejores resultados".