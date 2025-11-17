Junta Personal Servicios Generales denuncia situación de personal no docente que presta servicio en centros educativos

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal de Servicios Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, integrada por CCOO, CSIF, STAR y UGT, ha denunciado este lunes "la situación de equívoco y confusión en lo que se refiere a la resolución y gestión de cuestiones que afectan a sus condiciones laborales en la que se encuentra el personal funcionario que no pertenece a Cuerpos de personal docente pero trabaja en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación y Empleo".

Como dice la entidad en un comunicado, "es mucho el personal no docente de los centros educativos, perteneciendo además a diferentes Cuerpos de la Administración, todos ellos sin pertenecer a los Cuerpos docentes: subalternos, auxiliares administrativos, administrativos, ayudantes técnicos educativos (ATEs), enfermeras, así como el personal que presta servicios en las escuelas infantiles de primer ciclo".

Se trata, añaden, "de personal de la Administración General de la CAR, pero que dependen funcionalmente por la ubicación de su puesto de trabajo y el servicio que prestan a la Consejería de Educación y Empleo".

Indican que "uno de los principales problemas es la falta de agilidad en la cobertura de bajas del personal no docente, que en muchos casos se prolonga más de quince días sin sustitución y en algunos casos de forma indefinida", una demora que "genera una sobrecarga de trabajo para el resto de compañeros y repercute negativamente en el funcionamiento diario de los centros educativos".

Además, en cuanto a gestión de situaciones administrativas, "la situación reiterada en el tiempo es que este personal sufre de incertidumbre y confusión en lo que a la gestión de sus permisos y licencias se refiere por la falta de unificación de criterios en la gestión de los mismos, aplicándose en ocasiones criterios e interpretaciones de la norma diferentes a la que se hace en el resto de Consejerías, lo cual genera desigualdades e inseguridad en los trabajadores y trabajadoras".

"Todas estas situaciones están provocando una pérdida de derechos y un deterioro en las condiciones laborales del personal empleado público de la Administración General, además del consecuente malestar personal, no obteniendo tampoco respuestas este personal a nivel individual por parte de los servicios correspondientes, ante incidencias o dudas habituales", afirman desde la Junta de Personal, que lamenta "no haber obtenido respuesta, habiendo intentado mediar y transmitir esta situación en numerosas ocasiones".

Ante esto, la Junta de Personal exige "una actuación inmediata por parte de la Consejería de Educación y Empleo para poner fin a esta situación de descoordinación e inseguridad y falta de gestión, garantizando una atención adecuada y una correcta aplicación de los derechos laborales del personal no docente que presta servicios en centros docentes de la Administración riojana".