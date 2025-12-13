Juzgado de Logroño cancela 249.380 euros de deuda a un vecino: Nueva vida con la Ley de Segunda Oportunidad

Archivo - Palacio de Justicia de La Rioja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Logroño ha concedido una exoneración de 249.380 euros a un vecino de la ciudad que, durante más de una década, cargó con deudas ajenas, desempleo y una pérdida progresiva de estabilidad económica.

La resolución, dictada en Logroño, a 28 de noviembre de 2025, supone el final de una etapa marcada por la incertidumbre y el inicio de un nuevo camino libre de presiones financieras imposibles de afrontar.

El procedimiento ha sido gestionado por la Asociación Ayuda al Endeudamiento, bajo la dirección del letrado José Domínguez, permitiendo al afectado recuperar su estabilidad y comenzar una nueva etapa libre de cargas financieras imposibles de asumir.

Las deudas estaban vinculadas a préstamos personales vencidos con Caixabank (81.396 euro), Kutxabank (49.896 euro) y Caja Rural de Navarra (118.088 euro).

Lejos de responder a compras superfluas, representaban compromisos asumidos en un momento en el que la estabilidad laboral y familiar era muy distinta.

Tras perder su empleo, él y su pareja recurrieron a diferentes formas de financiación para cubrir necesidades básicas y sostener la unidad familiar.

Cuando las dificultades laborales se prolongaron, los créditos se convirtieron en el único recurso disponible para pagar los anteriores. Sin embargo, su situación tenía un origen más profundo, marcado por la crisis financiera de 2008.

"Cuando todo parecía estable, avalé un préstamo como un gesto de confianza. Nunca pensé que ese acto, que parecía inocuo, acabaría condicionando mi vida durante tantos años", explica.

Cuando llegó la crisis, el empleo en su entorno desapareció de golpe y las obligaciones que había avalado pasaron a recaer sobre él. Las decisiones que había tomado bajo unas expectativas de estabilidad dejaron de tener sentido en una realidad completamente distinta.

La situación familiar también se transformó. Cambios laborales, mudanzas y ajustes forzados alteraron su forma de vivir y planificar.

"No fue solo una crisis económica; fue una ruptura vital. Tuvimos que rehacer todo desde cero. Hoy sé que la estabilidad es frágil y que lo que uno cree sólido puede cambiar de un día para otro", reflexiona.

Su historia ilustra cómo las obligaciones financieras están profundamente ligadas al contexto en el que nacen. Los préstamos, que en su momento parecían razonables, dejaron de serlo cuando el empleo desapareció y el horizonte vital se estrechó.

Cuando las expectativas que daban sentido a esas decisiones se desvanecieron, la carga económica se volvió imposible de sostener.

Ante una deuda que ya no guardaba relación con sus posibilidades reales, decidió acudir a la Asociación Ayuda al Endeudamiento, entidad que estudió su caso y asumió la tramitación del procedimiento.

El equipo jurídico, liderado por el letrado José Domínguez, defendió ante el juzgado que la situación del deudor había cambiado de forma irreversible y que las obligaciones contraídas en otro momento ya no reflejaban su capacidad actual.

"Las personas no se endeudan por imprudencia, sino porque las expectativas sobre las que toman decisiones pueden derrumbarse por acontecimientos inesperados -un despido, una crisis, una enfermedad-", explica Domínguez.

"La Ley de Segunda Oportunidad permite restablecer un equilibrio justo entre lo que alguien puede realmente afrontar y aquello que, en su día, asumió bajo un escenario completamente distinto".

Gracias a la resolución, este vecino de Logroño puede ahora reorganizar su vida sin la amenaza constante de perderlo todo. Ha vuelto a establecerse, ha recuperado tranquilidad emocional y puede proyectar el futuro sin una losa económica imposible de levantar.

Desde la Asociación Ayuda al Endeudamiento recuerdan que este mecanismo legal es esencial para quienes han visto cómo su realidad vital se transformaba hasta hacer inasumibles las decisiones del pasado. Casos como este muestran que, incluso tras años de incertidumbre, siempre existe una salida para volver a empezar.