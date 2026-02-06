El Juzgado de lo Social falla a favor de UGT FICA en la primera sentencia sobre Euro Seating

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social número 2 de Logroño ha emitido la primera sentencia favorable a uno de los trabajadores "damnificados" por las prácticas de la empresa Euro Seating, de Ezcaray como número tres de la candidatura de UGT FICA en las elecciones sindicales, como informan desde la propia central sindical.

En este caso, la sentencia falla a favor del trabajador y le reconoce la contingencia sufrida como enfermedad derivada de su actividad profesional, contra los criterios defendidos tanto por la empresa como por la Mutua de Accidentes de Trabajo Asepeyo.

Concretamente, la sentencia reconoce probada que tanto la rizartrosis como la tenosinovitis en la mano izquierda que el trabajador sufre están relacionados con los movimientos propios de sus labores como operario de tapizado, declarándola enfermedad profesional.

Pero la importancia de esta sentencia va más allá, dicen desde el sindicato, ya que muestra algunas de las malas prácticas denunciadas por UGT FICA en la empresa y que vienen a reafirmar, si cabe, las denuncias públicas realizadas por el sindicato.

Se indica que tras varios años con fuertes dolores en la mano izquierda sobrellevados a base de antiinflamatorios, el 13 de febrero de 2023 el trabajador sufrió "un fuerte dolor insoportable" cuando estaba "desarrollando su trabajo enfundando costados de sillones grandes".

Ante tal situación, el trabajador solicitó a su supervisor/encargado el parte obligatorio para acudir a la Mutua de modo que esta pudiera facilitarle asistencia médica, pero "éste se negó".

Debid a esta negativa, el trabajador se vio obligado a acudir a su médico de Atención Primaria quien, tras ordenar las pruebas pertinentes y diagnosticar la enfermedad, procede a darle la baja por contingencia común.

Tras una intervención quirúrgica en diciembre de 2023 y mediante informe médico que instaba a la adaptación de su trabajo por el evidente perjuicio que el trabajo tenía sobre su salud, el trabajador solicitó la reincorporación a su puesto.

Sin embargo, relatan desde UGT que la empresa no atendió la solicitud médica de adaptación del puesto de trabajo y éste se vio abocado a solicitar, de nuevo, la baja médica.

Ahora la Justicia ha reconocido que su enfermedad deriva de los movimientos realizados en su trabajo, pero aún hoy la empresa sigue sin adaptar su puesto, generando una situación de clara indefensión para este trabajador.

UGT FICA La Rioja denuncia que "éste es uno de los ejemplos probados de la forma de actuar de Euro Seating, negando la asistencia médica legalmente obligatoria a trabajadores y poniendo todos los impedimentos posibles para que no se pueda reincorporar con normalidad a su puesto de trabajo".

La Federación recuerda que "ésta es sólo la primera de las denuncias tramitadas y espera la salida a juicio de todas las demandas pendientes. Una sentencia, contra la que cabe recurso, que permite visualizar claramente la situación de los trabajadores y trabajadoras".

Por ello, llama "una vez más a la intervención urgente de la Inspección de Trabajo en las 5 denuncias que aún continúa sin atender, pese a que los trabajadores afectados continúan en una situación de indefensión continuada".