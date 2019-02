El juzgado de lo Social número 1 ve una "lucha de poder" en Podemos y decreta la nulidad del despido de Cantabrana

Actualizado 06/02/2019 13:12:19 CET

El actual portavoz del Grupo Parlamentario pide la dimisión de la dirección regional y del secretario de Organización, Pablo Echenique

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de lo Social número 1 de Logroño ha declarado nulo el despido decretado por Podemos (estatal) al actual portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en La Rioja, Germán Cantabrana, y ha visto una "lucha de poder" en el partido de la que ha derivó éste.

La sentencia, facilitada por el propio Germán Cantabrana en rueda de prensa, pide readmitir en iguales condiciones y abonarle los salarios desde el 2 de julio de 2018 (fecha de despido) hasta que la readmisión tenga lugar, a razón de 103'44 euros al día. Esto supone 3.090 euros al mes, alrededor de 21.000 euros.

La sentencia cree que se evidencia "no sólo un conflicto ideológico entre la dirección del partido" y Cantabrana, "como diputado del Grupo parlamentario, sino un ataque constante por parte de la dirección regional del partido a la autonomía política" del mismo "como miembro del Grupo Parlamentario".

Considera que "el despido disciplinario del actor carece de justificación suficiente al no haberse acreditado por parte de la empresa las causas y conductas que se imputan al trabajador en la carta de despido".

La empresa, ha dicho Cantabrana, es Podemos estatal y, ante esta situación, ha creído que, dada la gravedad de los hechos, debería dimitir tanto la dirección regional del partido, empezando por su secretario general, Kiko Garrido, como el secretario general, Pablo Echenique.

"La Dirección regional no ha hecho esto sola, ha encontrado apoyo en la Ejecutiva nacional", ha creído al tiempo que ha señalado que no es el único que pide la dimisión de Echenique; "es que hay un montón de cargos que creen que se trabajo no está siendo el óptimo".

La sentencia, contra la que cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, cree que el despido "sólo puede interpretarse como el desenlace" de los hechos "acaecidos desde el mes de enero de 2.017".

En ellos, ha visto "continuos conflictos internos y luchas de poder por controlar el grupo parlamentario, vinculados a la libertad ideológica" de Cantabrana "y su autonomía política".

Cantabrana ha considerado que "la sentencia desmonta las supuestas irregularidades para tratar de impedir" que se presentara a las Primarias del partido. Algo que también esta judicializado, y cuya vista oral se celebrará el próximo día 21.

El portavoz de Podemos ha creído que el fallo debería "allanar" la cuestión y Podemos debería permitir que se presentara porque se "demuestra" tanto que no podía aportar al partido porque estaba despedido como que los informes negativas de Salud Laboral no tenían sustento.

La sentencia, ha dicho, ha sido "a costa de un calvario de tres años". "Estoy muy jodido", ha reconocido a pesar de tener la sentencia a su favor, "porque me impliqué en un proyecto en el que creía y he acabado sufriendo".