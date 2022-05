Lacalzada asegura que las políticas de empleo del Gobierno de Andreu "funcionan": "Mes a mes baja el desempleo"

Ha destacado que en La Rioja se han creado casi 9.000 nuevos trabajos estables con la reforma laboral

El consejero de Desarrollo Autonómico del Gobierno de La Rioja, José Ángel Lacalzada, ha valorado de forma "muy positiva" los fondos que llegan a nuestra comunidad autónoma tanto desde el Gobierno de España como de Europa "para impulsar políticas activas de empleo novedosas e innovadoras". Políticas, ha dicho, que funcionan porque "mes a mes baja el desempleo, las dirigimos sobre todo a los más vulnerables y para garantizar la igualdad de oportunidades".

Además, ha dicho, "el Gobierno de La Rioja trabajará para llegar a mayo del próximo año con un 8 por ciento de la tasa de paro en nuestra región".

José Ángel Lacalzada ha respondido así a dos preguntas realizadas este jueves por parte del diputado socialista, Víctor Royo, quien quería conocer la valoración que le merece al Gobierno de La Rioja la asignación por parte del Gobierno estatal de 16,7 millones de euros para políticas de empleo en nuestra comunidad autónoma así como las principales áreas de actuación donde el Gobierno de La Rioja va a destinar los fondos recibidos para políticas de empleo.

Lacalzada ha respondido que, efectivamente, La Rioja recibirá 16,7 millones para impulsar políticas activas de empleo novedosas y ha asegurado que este año "vamos a destinar el mayor recurso económico de la historia para el empleo".

Así, ha proseguido, "vamos a hacer lo que hemos hecho hasta ahora que es aplicar nuestro plan de formación y empleo profesional" con los ejes "importantes": Impulsar la orientación e intermediación laboral, apostar por la formación inicial para el empleo, con impulso de las escuelas talleres, realizar convocatorias para fomentar el empleo, garantizar la igualdad de oportunidades y modernizar los servicios públicos de empleo.

"Todas estas estrategias funcionan, no como con el PP que hacía planes sin financiación", ha criticado Lacalzada.

"Actualmente estas políticas de empleo tienen sus resultados porque en el mes de abril, el último dato del SEPE, vemos que el desempleo bajó en más de 400 personas. Tenemos el mejor dato de la serie histórica desde el año 2008 y la tasa de desempleo está en 9,62 por ciento". Además, ha proseguido, la reforma laboral ha permitido firmar 9.000 contratos indefinidos hasta abril y "ahora cuatro de cada diez contratos son indefinidos" mientras que con el PP "lo eran 8 de cada 100".

Por su parte, y ante la exposición de los datos del consejero, el diputado socialista, Víctor Royo, ha criticado que la oposición "no se alegre" de estos datos "si no que utilicen ciertas cifras de forma torticeras".

AIREF

El pleno ha continuado con una pregunta sobre economía y crecimiento realizada, esta vez, por el diputado del PP, Diego Bengoa, quien quería saber por qué La Rioja "está entre las 4 comunidades autónomas con menor crecimiento de España en el primer trimestre de 2022 según la AIREF".

Una pregunta que el consejero de Hacienda, Celso González, ha criticado respondiendo: "El PP se queda siempre en esos datos que solo quieren trasladar pesimismo a los riojanos".

Durante su turno de réplica, Bengoa ha lamentado que "donde pasa el PSOE no crece la economía de los riojanos. Todos somos conscientes de que la economía riojana no atraviesa por su mejor momento, pueden poner la excusa que quieran para no ver la realidad y mirar para otro lado no es la mejor forma de afrontar los problemas".

"La AIREF dice que la economía riojana ha dejado de crecer en el último año. Ahora nos condenan a la cola del crecimiento económico sin sonrojarse mientras tratan de embaucar a la opinión publica con fondos europeos que no se concretan. La realidad es que la economía riojana no crece".

Además, ha proseguido, "la AIREF también recuerda en su informe que el 28 por ciento del importe asignado no ha sido ejecutado y se han devuelto 9 millones de euros que podrían haber ayudado a dinamizar la economía regional".

"LA RIOJA CRECE A LA MISMA VELOCIDAD QUE ESPAÑA"

Por su parte, González ha explicado que "el informe de la AIREF dice que La Rioja crece a la misma velocidad que España. El PIB de La Rioja en el primer trimestre de 2022 obtuvo un crecimiento del 6,4 por ciento, el mismo que España".

"Y más datos -ha proseguido- La Rioja crece en un año más que las ccaa que tenemos alrededor. Quieren ver mal los datos pero cuestionar la economía de La Rioja es tener las luces muy cortas", ha asegurado el consejero.

Además, ha finalizado, "resulta sorprendente que hagan esta pregunta cuando en la pasada legislatura, el PP tiene el cuestionable mérito de llevar a La Rioja al último puesto del ranking del PIB de las ccaa".