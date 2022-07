Laura Cara y Óscar Poo, elegidos vendimiadores para las fiestas de San Mateo 2022 de Logroño

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Laura Cara Marqués y Óscar Poo Quintana han sido los elegidos como vendimiadora y vendimiador de las fiestas de San Mateo y 65ª Vendimia Riojana, que tendrán lugar del 17 al 23 de septiembre en Logroño.

Así lo ha anunciado este viernes la teniente de alcalde, Eva Tobías Olarte, quien ha felicitado a la pareja vendimiadora recordando que "desde hoy sois los representantes de la ciudad en unos días muy importantes para las logroñesas y logroñeses".

La nueva vendimiadora, Laura Cara, de 19 años y nacida en Logroño, es estudiante de doble grado de Química y Bioquímica en la Universidad de Navarra.

Ante su elección, la que es ya la nueva vendimiadora de San Mateo, ha expresado encontrarse "en una nube", y ha asegurado que, entre los candidatos, "hemos hecho muy buena piña, cualquiera podríamos haber representado a la ciudad perfectamente, y yo cuando he oído mi nombre no me lo podía creer".

"Es felicidad absoluta, mucho orgullo y honor representar a la ciudad, estoy muy emocionada" ha manifestado Cara Marqués, así como ha afirmado que el proceso "ha estado muy reñido".

Por su parte, su compañero, Óscar Poo Quintana, de 32 años y nacido en Santander pero residiendo en Logroño desde hace 24 años, ha estudiado organización de eventos y actualmente se dedica a la atención al cliente.

Al igual que su compañera, el vendimiador de los San Mateos de este año, quién además se presentó por primera vez hace trece años, ha manifestado sentir una "explosión de alegría y orgullo" así como ha expresado que "todavía no me lo creo".

EL COHETE Y EL PISADO DE LA UVA SON LOS ACTOS MÁS ESPERADOS

En cuanto a los actos más esperados por la nueva pareja vendimiadora, Cara Marqués ha mencionado el disparo del cohete o el pisado de la uva, afirmando, no obstante "soy una persona que me gusta mucho vivir las fiestas, y todos los actos me hacen especial ilusión".

Por su parte, Poo Quintana ha expresado "sin duda el cohete, además este año va a ser increíble, un nuevo nacer de todos; y también el pisado de la uva".

"UN AÑO QUE SE PASA VOLANDO Y OS MARCARÁ PARA SIEMPRE"

A la elección no podían faltar los vendimiadores de San Mateo 2021, Andrea Morán y Abel Alonso, quienes han recomendado como consejo principal "disfrutarlo al máximo", asegurando que "es un año que se pasa volando y que os marcará siempre".

Olarte ha asegurado a los nuevos vendimiadores que será un año "que recordaréis para siempre, y en el que estoy segura de que representaréis a la ciudad de forma brillante gracias a vuestra ilusión, simpatía y dedicación".

El concejal de Festejos, Kilian Cruz-Dunne, también ha querido reconocer el trabajo del resto de candidatos, subrayando el incremento de participantes este año, y destacando que la elección ha sido "como siempre, difícil".

Ha agradecido "el compromiso que Laura y Óscar adquieren desde hoy, así como el de todos los candidatos al presentarse a este proceso para ponerse a disposición de la ciudad durante todo el año".

PROCESO DE SELECCIÓN

Este año se han presentado al proceso de selección para desempeñar el papel de vendimiadores de las fiestas de San Mateo y 65ª Vendimia Riojana 17 personas, 9 mujeres y 8 hombres.

Los candidatos han tenido que superar una serie de pruebas escritas, así como una entrevista personal, para la selección de la pareja vendimiadora.

El jurado ha estado formado por el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Logroño, Kilian Cruz-Dunne; la concejala del PP, Celia Sanz; la vendimiadora de 2021, Andrea Morán; el vendimiador de 2021, Abel Alonso; un representante de la Federación de Peñas, Javier Ansoleaga; un representante de las Casas Regionales, Joaquín López-Malla; un representante de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, Julián Herráiz; un representante de la Asociación de la Prensa, Santiago Ruiz; y como secretaria, la gestora de Fiestas del Ayuntamiento de Logroño, Pilar Guía.