Lázaro afirma que "oficialmente" no han recibido la renuncia de 'BOAL Eventos' a 'La Terraza de San Mateo'

Archivo - Miguel Sáinz y Laura Lázaro presentan el programa de San Mateo de otro año - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Logroño, Laura Lázaro, ha señalado que "oficialmente no nos ha llegado ninguna comunicación" de la decisión de la empresa 'BOAL Eventos' de renunciar a la licitación de 'La Terraza de San Mateo'. Ha afirmado que se había enterado "esta tarde" de este hecho.

Ante ello, según ha señalado a Europa Press "cuando llegue -la comunicación- se seguirán los trámites oportunos, al igual que se ha venido haciendo hasta ahora, y se finalizará el proceso".

La edil de Festejos ha asegurado que "nosotros sacamos el pliego" para 'La Terraza de San Mateo' "buscando lo mejor para la ciudad y para los logroñeses". No ha querido entrar a valorar la decisión adoptada por la empresa esta tarde, al no haber recibido aún "comunicación oficial".

Lázaro ha avanzado que esta semana se dará a conocer la programación de las fiestas de San Mateo que "incluirá además del concierto de Izal, una serie de conciertos en barrios". "Será una programación, que llevamos trabajando desde hace meses, abierta a todos los públicos, a todos los públicos y muy variada", ha concluido.

LA EMPRESA DECLINA LA LICITACIÓN DE 'LA TERRAZA DE SAN MATEO'

Esta misma tarde, a través de un comunicado, la empresa riojana BOAL Eventos ha decidido declinar el proceso de licitación de La Terraza de San Mateo; una decisión difícil, "tomada por cuestiones ajenas a nuestro trabajo, y a la propuesta que habíamos preparado con la máxima ilusión", y ante los "conflictos políticos y sociales".

En un comunicado, la compañía ha subrayado de manera "rotunda" que "no existe ningún vínculo con movimientos políticos ni con grupos ideológicos de ninguna índole como se ha publicado en algunos medios". Así mismo, han anunciado que tomarán "medidas legales contra aquellas manifestaciones o informaciones que vinculan falsamente a nuestra empresa con movimientos políticos radicales, en lo que entendemos que son noticias que intentan dañar la imagen de nuestra empresa, que alteran la convivencia y el clima social, y que duda cabe, incitan al odio y a la violencia".

Durante las últimas semanas, "el revuelo político y social en torno a la licitación ha puesto en duda nuestras ganas de aportar un servicio renovador y de calidad a la ciudad de Logroño".

Por ello, la empresa dice que "no se siente responsable de no poder ofrecer este espacio. "Creemos haber puesto todo de nuestra parte para diseñar lo que habría sido el mejor 'Espacio Peñas' hasta la fecha", han añadido, así como que creen firmemente "que la responsabilidad de que La Terraza de San Mateo no pueda realizarse como estaba prevista no recae en nuestro equipo ni en nuestro proyecto, sino en determinados actores y dinámicas externas que han rodeado de forma malintencionada este proceso".

'BOAL Eventos' ha afirmado que "factores políticos y mediáticos han generado un clima de confrontación que ha impedido que la propuesta pueda avanzar, a pesar del esfuerzo y compromiso invertidos por todo el equipo de la empresa hasta el último momento". "Una confrontación que se aleja por completo del espíritu festivo que inspiró esta iniciativa", han añadido.

Ante ello, han anunciado que "por respeto a la ciudad y a todos sus vecinos, y para no contribuir a más división social, renunciamos a seguir adelante con este proyecto". "Como logroñeses y logroñesas, entendemos los gustos y necesidades de nuestra ciudad", han añadido.

Por ello, su propuesta para La Terraza de San Mateo dicen que "apostaba por un modelo plural, dinámico e intergeneracional", en la que por la mañana y mediodías apostaban por actividades familiares e infantiles, con hinchables, ludoteca, cañones de espuma y talleres para niños y niñas de entre 3 y 14 años; "una demanda recurrente por las familias logroñesas en todas las fiestas".

Han anunciado que ofrecían "tardeos con DJs locales", siguiendo la tendencia social de los últimos años en la ciudad de Logroño, para generar "un espacio diverso y festivo al que acudir en las tardes mateas".

Además, apostaban por "sesiones vespertinas y nocturnas con tributos y grupos de rock, pop, techno, reguetón y punk, buscando abrir el abanico musical y ofrecer propuestas para todos los públicos". Entre los diferentes artistas, destacaba un talento con una BZRP Music Session y un DJ internacional, que sin duda habrían sido uno de los grandes atractivos de estas fiestas".

También, han apuntado que el cierre de jornada era con DJs de estilos variados, diseñados para "poner el broche festivo a cada noche". Este proyecto musical "se complementaba con una zona gastronómica protagonizada por referencias de la hostelería logroñesa, así como con el apoyo de marcas colaboradoras y productores locales".

El espacio disponía de tres barras con precios populares, porque como jóvenes entendemos que "un ocio de calidad también debe ser accesible".

En este punto, han querido "agradecer especialmente a todas las empresas que habían apostado por nosotros y a todas las personas que en las últimas semanas nos han trasladado su ánimo y confianza frente a las críticas surgidas en torno a la licitación".

En definitiva, han manifestado que su intención "siempre fue crear un espacio diverso, plural y participativo, en el que las peñas, casas regionales y asociaciones de Logroño pudieran tener cabida, aportando ideas y sumando esfuerzos para hacer de La Terraza de San Mateo un lugar de referencia". "Espacio plural que lamentablemente perdemos todos los logroñeses y logroñesas por el capricho de unos pocos", han apostillado.

A tenor de no haber contado todavía con una resolución firme sobre la licitación, desde BOAL Eventos "no habíamos trasladado públicamente el contenido ni las intenciones de nuestro proyecto a las diferentes peñas y asociaciones", porque "esta decisión no respondía a una falta de voluntad de colaboración, sino a la lógica prudencia de esperar a que la adjudicación fuese oficial antes de compartir detalles".

"Nuestro objetivo siempre fue -y sigue siendo- contar con las peñas, casas regionales y asociaciones de Logroño como parte fundamental de un espacio participativo y abierto", ha indicado.

Para concluir, 'BOAL Eventos' ha manifestado que "como logroñeses y logroñesas, nos entristece profundamente no poder contribuir este año a las fiestas en un proyecto en el que hemos puesto tanto esfuerzo, pasión y compromiso". Con esta decisión, la empresa ha señalado que "reafirma su compromiso con la ciudad y su gente, y seguirá trabajando para ofrecer propuestas culturales, y de ocio que promuevan la convivencia, la diversidad y el respeto".