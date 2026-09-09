Legarra afirma que en Calahorra un médico cubre las plazas de 3 neumólogos mientras se rechazan propuestas

El diputado socialista Miguel González de Legarra - PSOE

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Socialista Miguel González de Legarra ha señalado que, en el Hospital de Calahorra, un médico cubre las plazas de tres neumólogos mientras el Partido Popular "rechazó" todas las propuestas del PSOE destinadas a "garantizar" su futuro.

Legarra, en rueda de prensa, ha considerdo que "un hospital no se desmantela sólo cuando se cierran sus puertas; se desmantela mucho antes, cuando se deja marchar a sus profesionales".

"Cuando no se cubren sus vacantes, cuando se reducen sus servicios, cuando no se ejecutan sus inversiones y se obliga a sus pacientes a buscar fuera lo que antes podían recibir y recibían dentro", ha añadido.

Legarra ha informado de que, en el pasado Debate sobre el Estado de la Región, el Partido Popular rechazó todas las resoluciones presentadas por el Partido Socialista "para mejorar la situación del Hospital de Calahorra".

Entre éstas, declararlo de Difícil Cobertura, lo que, ha explicado, "permitiría establecer incentivos atractivos para fidelizar a quienes ya trabajan allí y atraer nuevos profesionales".

Pero, también, ha relatado, votó en contra "a paralizar la reestructuración del hospital, a revertir los recortes de plantilla, y a devolver al hospital una estructura propia de gestión".

Junto a esto, "a garantizar la cobertura de sus vacantes mediante ofertas de empleo, a recuperar camas y actividad asistencial, a priorizar los recursos públicos del hospital antes de derivar pacientes a centros privados".

"Y votó que no a elaborar un verdadero plan estratégico de recursos humanos para el Hospital de Calahorra", ha clamado.

El diputado socialista ha denunciado que "esto resulta especialmente grave porque mientras el Gobierno rechaza estas propuestas en el Parlamento, la realidad que están viviendo los profesionales y los pacientes del Hospital de Calahorra sigue empeorando".

Así, ha dicho, "de los nueve especialistas que tenía este servicio en el Hospital de Calahorra, dos ya han dejado su puesto, otro profesional está de baja, y está próximo a la jubilación, y otros dos trabajan con una jornada reducida".

Legarra también se ha referido a que Capellán anunciara una inversión de setenta millones de euros más para la sanidad riojana en los presupuestos regionales para 2027.

"El problema", ha dicho, "es que ya conocemos cómo funciona el Ejecutivo con los presupuestos, porque una cosa es lo que se anuncia y otra muy distinta es lo que finalmente se ejecuta".

De este modo, ha indicado, en 2026, para el Hospital de Calahorra el Gobierno "aprobó inicialmente 2,86 millones de euros de inversión"; pero, después, "a través de modificaciones presupuestarias retiró en los primeros meses del año 1,32 millones".