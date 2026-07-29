Leire Martínez, ex vocalista de la Oreja de Van Gogh, se suma a la gira de Los40 Summer Live en Logroño

Archivo - Leire Martínez, en un concierto. - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Ayuntamiento de Logroño se llenará de música mañana jueves 30 de julio a partir de las 22 horas con la gira más multitudinaria de España, Los40 Summer Live. Al cartel ya confirmado de este concierto se suma Leire Martínez, una de las voces más reconocidas del pop español.

"La presencia de Leire Martínez en el excelente cartel de Los40 Summer Live en Logroño es la guinda que coloca a Logroño como una de las grandes ciudades del panorama musical español", señala la concejala de Festejos, Laura Rivas, "orgullosa" de que Logroño sea una de las 22 ciudades, que acogen el mayor macroconcierto gratuito.

Se trata de la gira más multitudinaria de España, capaz de hacer disfrutar de artistas de máximo nivel de forma totalmente gratuita. "Una cita -añade- que dinamiza la actividad cultural de nuestra ciudad y en el que participan miles de logroñeses y logroñesas, pero también visitantes que no quieren perderse la oportunidad de disfrutar de estos grandes artistas".

La que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh hasta 2024 llega a Logroño con su carrera en solitario brillando a máxima altura, con canciones dentro de la lista de Los40, con su disco posicionado entre los 100 más vendidos en España, con llenos absolutos en sus conciertos de Madrid, Bilbao, Barcelona y Sevilla.

Y después de la gira realizada, para presentar su disco en solitario, por Perú, Chile, Argentina, Colombia, Guatemala y México. Junto a Leire Martínez, actuarán artistas de primer nivel nacional e internacional como Depol, Chema Rivas, Ruslana, Samuraï, Pikete, Lola Tuduri, Michael Foster y Bombai.

Además, en su objetivo de apoyar e impulsar a los artistas que son o residen en La Rioja, actuará Ayvan Romero que "representa esa nueva generación de artistas vinculados a Logroño que merecen contar con un escaparate de este nivel", como asegura la concejala, Laura Rivas.

Ayvan Romero es un artista utrerano de pop-flamenco que encontró en La Rioja un lugar donde seguir creciendo y desarrollando su carrera musical. Afincado en Logroño, fusiona la esencia del flamenco con sonidos actuales, creando un estilo cercano, fresco y lleno de emoción.

Este año el concierto se ubicará en la Plaza del Ayuntamiento y "ofrece un gran cartel, muy completo y variado, que combina artistas ya consagrados con jóvenes emergentes, y todo ello con una producción espectacular y un gran maestro de ceremonias, David Álvarez, DJ top de Los40, que nos hará bailar sin parar y vivir una noche inolvidable", señala Alberto Aparicio, director de Los40 Rioja.

La edición de 2026 volverá a impulsar la iniciativa El Eco de LOS40, con la que la cadena promueve hábitos responsables y acciones de sensibilización medioambiental entre el público asistente. Y cuenta, a nivel nacional, con el respaldo de importantes patrocinadores, entre los que destaca la empresa riojana Tortilla Palacios, que acompaña a la gira durante todo su recorrido por España.