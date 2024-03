León dice que políticas de Sánchez "autodenominadas como las más feministas no están consiguiendo resultados esperados"

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha asegurado que las políticas de Sánchez "están autodenominadas como las más feministas pero no están consiguiendo los resultados esperados". "Creo que hay que hacer menos políticas de imposición ideológica cada vez más radicalizada" porque "no nos lleva a ningún sitio".

León ha respondido de este modo al diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Ricardo Velasco que pedía una valoración del Gobierno de La Rioja de la brecha salarial entre hombres y mujeres.

La consejera ha afirmado que "sigue siendo una cuestión relevante ante la cual debemos reclamar al Gobierno de España más esfuerzo para abordar las raíces profundas de esta desigualdad y mayores medidas efectivas y eficaces que ayuden a cerrarla".

"Si bien es cierto que lo realmente preocupante es que no haya plena igualdad no solo en el salario sino también una igualdad efectiva entre el hombre y la mujer, que debe de ser algo natural", ha añadido, para continuar indicando que el Gobierno riojano "seguirá avanzando dentro de sus competencias en todos aquellos ámbitos", para que la sociedad "llegue a ser igual entre hombres y mujeres, de forma natural".

Velasco, por su parte, ha lamentado, en primer lugar, que en la Cámara riojana no haya habido, "por primera vez", una Declaración por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemoraba el viernes. En respuesta a ello, la consejera ha indicado que no se hizo "porque existen grupos minoritarios, me da igual la izquierda, me da igual la derecha, se han empeñado en llevar al extremo esta causa y es por eso por lo que no se realizó".

Ya sobre el tema de la brecha salarial, el diputado del PSOE ha afirmado que "es una de las desigualdades muy importantes que existen", señalando que "en concreto en La Rioja, y según los informes que han presentado varios sindicatos mayoritarios, está en torno al 20 por ciento".

En este caso, ha asegurado que el Gobierno de España "está realizando unas políticas comprometidas con la igualdad, comprometidas con la lucha contra la brecha salarial y comprometidas contra la precariedad y la temporalidad", reclamando al Ejecutivo riojano que "se sumen a este camino".

León, ha señalado que, en lo que "nos compete, mostramos nuestro firme compromiso en impulsar a las mujeres como motor estructural de la economía ya que, como ha dicho, representan la mitad de la población y tienen que ser protagonistas en igual medida", para lo que "estamos comprometidos diseñando políticas públicas efectivas y concretas, proponiendo acciones concretas para poder combatir la brecha salarial".

Ha concluido, señalando, que "nuestra competencia en este tipo de acciones se ve limitada y lo importante es que tienen que venir impulsadas desde el Gobierno Nacional".

LUCHA POR LA DESPOBLACIÓN

Las preguntas al Gobierno riojano las ha cerrado el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Paúl, preguntando al consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, sobre nuevas medidas implantadas por el Gobierno de La Rioja como plan de choque para paliar la despoblación de nuestros pequeños municipios.

El consejero ha afirmado que el Ejecutivo riojano "ha asumido la lucha contra la despoblación como una de sus principales metas de legislatura", para lo que "las conexiones y las infraestructuras juegan un papel esencial a lo ancho y a lo largo de nuestra geografía, cohesionan nuestro territorio y brindan oportunidades al conjunto de los ciudadanos".

"Por ello -ha continuado Osés- estamos mejorando nuestra red pública de transportes y vamos a continuar haciéndolo para que vivir en un pueblo no suponga un impedimento y garantizar la igualdad de oportunidades".

Finalmente, el consejero de Política Local, ha destacado el "incremento" de la financiación de todos los municipios riojanos, "con especial atención en este sentido para los más pequeños". De hecho, ha apuntado que "este presupuesto de 2024 ya tienen reflejado ese incremento del 30 por ciento de su financiación".