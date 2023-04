Leonor González Menorca, número 2 a la lista del PP en el Ayuntamiento de Logroño

"Logroño merece un gobierno mejor", ha clamado la exalcaldesa logroñesa, y actual secretaria general, Cuca Gamarra, al cerrar la presentación

LOGROÑO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exconsejera con el Gobierno del PP, Leonor González Menorca, es la número dos de la lista del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño, que sigue Miguel Sáinz como número tres.

El candidato a la Alcaldía de Logroño, Conrado Escobar, ha presentado hoy en Riojaforum, en presencia del presidente del partido en La Rioja, Alberto Galiana, y la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, la lista con la que concurre a las elecciones del 28 de mayo.

La lista, encabeza por Escobar, acoge representantes de barrios de Logroño, comerciantes, de asociaciones, rostros nuevos y personalidades ya conocidas en el Consistorio cerrando la lista, como Ángel Sainz Yangüela, Maria Teresa Hernández o Jose Luis Bermejo. La propia Cuca Gamarra cierra la lista, en el número 27.

Escobar mantiene a la actual concejala Celia Sanz con el número cuatro y Paco Iglesias es el número cinco. Les siguen Patricia Sáinz; Javier Martínez; Íñigo López; y Laura Rivas (número nueve, actual número de concejales del PP en el Ayuntamiento de Logroño).

El número diez es Jesús López; el 11 Federico Krumnack; y les siguen Rosa Fernández (presidenta de AFAMER) y Laura Arrieta. El 14, que da mayoría absoluta es Laura Lázaro.

González Menorca, la número dos, fue consejera de Desarrollo Económico del año 2015 al 2019. Actualmente trabajaba dando clases en la Universidad de La Rioja.

Escobar ha presenta una lista con la que ofrece "pactos de convivencia" frente a la "imposición" de Hermoso de Mendoza, que, ha dicho, "ha destrozado la ciudad" con un "experimento sin orden". "Nuestro proyecto va a recomponer todo esto", ha aseverado.

Ha prometido viviendas para jóvenes de 200 euros de arrendamiento mensual; rebajar, al menos, un diez por ciento todos los impuestos logroñeses; y fiscalidad cero a los comercios que sufran obras.

Ha considerado que, para el PSOE, las personas no cuentan; y "antes de pintar" la calle "está atender a la gente". Ha añadido que "el futuro de nuestros jóvenes no está claro" y ha acusado al actual alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, de haber "abandonado los barrios".

Ha anunciado que, "antes de que acabe el año" reconstruirán la ciudad. "Aspiramos a un Logroño vivo", ha dicho al tiempo que ha visto que "un alcalde no es más valiente por estropear las calles" y ha asegurado que "esta candidatura cuenta con personas solventes".

Escobar no ha olvidado la presunta agresión sexual a dos menores ocurrida en Logroño señalando que hace falta un "pacto en materia de seguridad". "Se necesita toda la firmeza institucional contra la violencia de genero", ha aseverado.

En este sentido, ha apuntado a que es necesaria "desde la escolarización efectiva hasta perseguir, con todas las herramientas, a los agresores".

"LOGROÑO MERECE UN GOBIERNO MEJOR"

"Vamos a hacer las cosas de otra manera", ha añadido por su parte la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, exalcaldesa de Logroño, que ha cerrado el acto.

"Lo que estamos ofreciendo es pasar de pasar del manual de resistencia que es la política socialista a la de la buena gobernanza, el buen gobierno, que pone a cada logroñés en el centro de la gestión pública".

Para Gamarra, "Logroño merece un gobierno mejor". Ha reprochado al actual alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, que piense que "Logroño es mi cortijo y, si no te gusta, no me votas".

Le ha acusado de ir "haciendo cada dia lo que se le pasa por la cabeza sin consultar a nadie". Para Gamarra, "no hay mejor persona para cambiar el ritmo del ayuntamiento", que Escobar.

Además, ha dicho que lo que ve es que lo que "avanza son los proyectos que dejó el PP" y, a este respecto, ha citado el IES Sagasta, el Centro de Salud de la Villanueva y el Teatro Bretón.

El "único proyecto" que tiene Hermoso de Mendoza, ha dicho, es ir "con un bote de pintura pintando carriles". Además, se ha preguntado si es "normal" tener la Estación de Autobuses "cerrada años". "Pero si lo difícil era construirla", ha dicho.