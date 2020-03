El letrado de otro implicado en la trama que salpica a Muñoz defiende que "no hubo estafa ni nadie estafado"

Uno de los acusados pide al tribunal que actúe ante un posible delito de denuncia falsa por parte de Bellomonte

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abogado de A.G.C, al que Fiscal y acusación particular imputan un delito de estafa en la construcción, y venta, del parque solar de Torremontalbo, en la que también estaría implicado el exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz, ha afirmado que su cliente "no ha tenido relación con la trama" y "no hubo estafa ni nadie estafado".

La Audiencia Provincial acoge hoy la segunda sesión de conclusiones después de que, ayer, el Fiscal rebajase sus acusaciones apoyado, además de en lo escuchado en las diferentes sesiones, en la atenuante muy cualificada de dilaciones (porque los trámites se han alargado desde 2009).

El letrado de A.G.C, cuyo papel se habría centrado en hacer de intermediario con Bellomonte, empresa de Lérida que compró el cincuenta por ciento del parque de Torremontalbo, ha defendido que "como se le debe dinero", por parte de Bellomonte, "hay un interés del querellante para tapar su reclamación".

Ha asegurado que Bellomonte no tiene "proyecto de futuro" porque "son jugadores de fortuna que están comprando y vendiendo" y el administrador de la empresa "sabe perfectamente lo que firma", a pesar de que dice que no, que le engañaron.

"Si hubiera habido el más mínimo engaño en marzo hubieran resuelto el contrato, y no lo hacen porque son conocedores perfectamente de lo que están firmando", ha dicho.

Ha añadido que "si Bellomonte se hubiera empecinado en seguir en el parque eso sería hoy un erial, menos mal que se fue".

"No puedes poner dos pesetas y pretender que te indemnicen, en qué, si lo has incumplido todo", ha recriminado a Bellomonte.

El relato del Fiscal, ha creído, es "un castillo de naipes" porque "no hay estafa", dado que "en marzo, si hubiesen sido engañados, y se hubieran caído del guindo de que no había licencias, nunca hubieran dado un poder notarial" a su defendido.

Para esta defensa, Bellomonte "sólo estaba jugando a ver cómo podían sacar dinero" y, al no sacarlo, decidió "enredar a unos políticos", hacer "daño" y tapar a su defendido para que no reclame su dinero.

Además, ha resaltado que A.G.C "no conoce a nadie, y el fiscal lo sitúa en el centro de la trama", cuando "cómo puede ser que sea un instigador y no esté en ningún sitio".

El que fuera abogado de Bellomonte, al que el Fiscal le acusaba de estafa pero ha pedido su absolución en sus conclusiones mientras la acusación particular mantiene la acusación, ha relatado tener "muchas cosas que decir después de doce años de mucho sufrimiento".

"Quiero hacer recordar que yo fui el abogado de Bellomonte, al que se me propone toda esta película que nos ha tenido doce años aquí, con los medios de comunicación pendientes y los políticos recibiendo documentación", ha relatado.

Ha creído que no necesita defensor porque ya tiene al Ministerio Fiscal. En cuanto a la acusación particular, ha recordado cómo, en dos ocasiones, señaló que faltaba "la cédula de habitabilidad" cuando se está hablando de un parque fotovoltaico.

"Ni un minuto tendría que haber estado yo acusado", ha dicho, al tiempo que ha creído que "todo está en los documentos". Así, ha relatado cómo en ellos se refleja que se encargó de que "nadie engañe a nadie" y protegió los intereses del administrador de Bellomonte, que podría haber resuelto el contrato.

De este modo, hasta el 15 de abril podría haber rescindido el contrato, "pero no quería porque estaba pidiendo avales".

Por último, ha pedido que se deduzca testimonio contra los denunciantes (administradores de Bellomonte) por la posible comisión del delito de denuncia falsa. "Que lo que han hecho conmigo no lo hagan con nadie más", ha pedido.