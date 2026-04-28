Licitada la ampliación de las Urgencias del Hospital Universitario San Pedro de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha anunciado hoy un paso más para la ampliación de las Urgencias del Hospital San Pedro con la licitación de las obras por 2,8 millones de euros.

Domínguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha recordado cómo esta actuación permitirá "mejorar" las capacidades de La Rioja en la prestación del servicio de urgencias.

Ha concretado que, de los 2,8 millones de euros, 2,7 permitirán levantar un nuevo edificio con el que se sumarán siete nuevas consultas (cinco médicas y dos de enfermería).

Habrá, además, diez nuevos boxes de atención individual; y un tercer control de enfermería, además de que el nuevo edificio contará con sala de espera y vestuarios nuevos para los profesionales.

A esta actuación se suma un reforma interior del área de boxes de Urgencias, con una inversión de 429.504,78 euros, que permitirá "reorganizar el servicio".

"Todo ello lo haremos, además, garantizando la continuidad asistencial sin interrupciones en la prestación del servicio", ha dicho.