Licitado el contrato de servicios auxiliares de la Escuela Infantil Municipal Chispita para 2027 y 2028

Archivo - La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha licitado el contrato de prestación de servicios auxiliares de la Escuela Infantil Municipal Chispita para los ejercicios de 2027 y 2028.

Como ha apuntado en su habitual comparecencia ante los medios la portavoz del equipo de Gobierno Local, Celia Sanz, "Logroño dispone en la actualidad de cuatro escuelas infantiles municipales, dirigidas a niños y niñas de entre 0 a 3 años (Casa Cuna, El Arco, El Cubo y Chispita, en este caso para la franja de 2 a 3 años), que juegan un importante papel para el desarrollo de los niños y niñas y también en la conciliación de la vida familiar con la vida laboral".

Todos estos centros cuentan "con unas completas instalaciones, con aulas amplias con dormitorio y aseos, salas de juego, de psicomotricidad, comedor y amplios patios con zona de recreo; y ofrecen un servicio de comedor, con menús que ofrecen una dieta sana, equilibrada y adaptada a cada edad con productos frescos y de temporada que son cocinados diariamente en la cocina del centro".

Y ha recordado que "las tarifas correspondientes a los servicios educativos y de comedor prestados en cada una de las Escuelas Infantiles Municipales están financiadas por el programa del Bono Infantil del Gobierno de La Rioja".

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la licitación del contrato para los servicios auxiliares de lavandería y cocina para la Escuela Infantil Municipal Chispita por un importe de 119.957,70 euros (IVA incluido), que se desglosa en dos anualidades:

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 59.978,85 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a noviembre de 2028): 59.978,85 euros (IVA incluido).

AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES.

Por otro lado, Sanz ha recordado que "el Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas para fomentar y apoyar la creación de proyectos culturales que contribuyan a generar actividades culturales de carácter innovador que enriquezcan la programación cultural en la ciudad".

Con un presupuesto total de 145.000 euros, el programa se desglosa en una primera línea de ayudas destinada empresas y autónomos; y, por otro lado, una segunda línea dirigida a entidades sin ánimo de lucro.

Tras la convocatoria puesta en marcha el pasado mes de marzo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión provisional de la segunda línea, con un total de 23 ayudas y una cuantía de 45.000 euros.

BECAS PARA PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL.

Por último, el Ayuntamiento ofrece cada año un programa de becas para que los estudiantes de la ciudad acerquen la información municipal a sus propios centros educativos y centros jóvenes.

El objetivo de esta la Red de Puntos de Información Juvenil es recabar y difundir información relevante sobre actividades, talleres, cursos, empleo o asociacionismo juvenil, así como detectar necesidades y demandas informativas reales de los propios estudiantes.

Por ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria para la concesión de las becas para los Puntos de Información Juvenil referentes al curso académico 2026-2027, así como un gasto total de 14.280 euros. De este modo, se concederán 34 becas por una cuantía de 420 euros cada una.