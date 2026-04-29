Licitados por 152.600 euros los dos últimos lotes para la iluminación LED del Casco Histórico de Logroño

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LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la licitación de los dos últimos lotes para la iluminación eficiente del Casco Histórico de la ciudad.

De este modo, como ha señalado el concejal de Administración Pública y hoy portavoz del equipo de Gobierno municipal, Francisco Iglesias, "se completará toda la iluminación LED de esta zona de Logroño".

Así, en concreto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto y la licitación de nuevas obras de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior público, que se sumas a las realizadas recientemente en el centro histórico de la ciudad y en recursos turísticos municipales.

La licitación se pondrá en marcha en los próximos días con una cuantía máxima de 152.609,82 euros (IVA incluido), desglosada en dos lotes por zonas de actuación:

Lote I (alumbrado exterior ornamental en el Museo de La Rioja, en la fachada del Parlamento de La Rioja, en el entorno de la iglesia de Santiago y en las calles Norte y San Gregorio): 75.673,76 euros (IVA incluido).

Lote II (alumbrado exterior ornamental de las iglesias de Santa María de Palacio y Santiago): 76.936,06 euros (IVA incluido).

El objetivo de estas actuaciones, que cuentan con financiación europea a través de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es que las instalaciones de alumbrado exterior público sean más sostenibles, resilientes y estén preparadas para la transición ecológica y digital.

TARIFAS Y NORMAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado las tarifas y normas de matriculación de la Escuela Municipal de Música para el curso académico 2026-2027:

Iniciación Infantil I: 349 euros.

Iniciación Infantil II: 349 euros.

Formación Básica I: 418 euros.

Formación Básica II: 418 euros.

Lenguaje musical: 418 euros.

Instrumento: 418 euros.

Lenguaje musical + instrumento: 607 euros.

Actividad de grupo: 418 euros.

Instrumento + actividad de grupo: 768 euros.

Lenguaje musical + instrumento + actividad de grupo: 958 euros.

Lenguaje musical + instrumento + orquesta cuerda y viento: 768 euros.

Orquesta de ukeleles: 2029 euros.

Coro: 2029 euros.

Descuentos especiales (no acumulables): familia numerosa, 20%; tres miembros de la misma unidad familiar, 10%.

El plazo de preinscripción permanecerá abierto del 4 al 29 de mayo a través del formulario se puede descargar en el blog de la Escuela Municipal de Música (escuelamunicipaldemusica.blogspot) y en la página web del Ayuntamiento de Logroño (para cursos superiores a 1.º de Lenguaje Musical se realizará una prueba de nivel).

El 22 de junio, a partir de las 10 horas se publicará en el tablón de anuncios de la Escuela Municipal de Música el número de plazas libres disponibles en cada asignatura.

COLABORACIÓN CON LA UNED.

El Ayuntamiento de Logroño y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) cuentan con un convenio de colaboración educativa en vigor desde el año 2017.

Por ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado un gasto de 63.000 euros en concepto de aportación al Centro Asociado de La Rioja a la UNED para atender los gastos de sus actividades en el año 2026.

SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES VECINALES.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria de ayudas para asociaciones vecinales destinadas exclusivamente a los gastos derivados del alquiler para sus sedes sociales por una cuantía total de 23.900 euros.

Para optar a estas subvenciones, que se concederán en régimen competitivo, las asociaciones de vecinos deberán estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y tener un domicilio social en la ciudad, así como su marco de actuación.

El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

Esta convocatoria de ayudas se suma a la puesta en marcha el pasado mes de febrero por una cuantía de 99.600 euros para apoyar a las entidades vecinales en sus actividades para potenciar la participación de la ciudadanía en la vida local, en los asuntos públicos o la defensa, fomento o mejora de sus intereses generales o sectoriales de los vecinos y vecinas de Logroño