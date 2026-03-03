Licitados nueve puestos en el Mercado de San Blas de Logroño, cinco interiores y cuatro exteriores, hasta 2037

Puestos exteriores del Mercado de San Blas de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño pondrá en marcha en los próximos días el proceso de licitación de nueve puestos de venta en el Mercado de San Blas, de los que cinco son interiores y cuatro exteriores, en una concesión que se prolongará hasta marzo del año 2037.

Así lo ha avanzado este martes el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, quien ha detallado los aspectos más relevantes que se recogen en el pliego de condiciones para la concesión del uso privativo de estos puestos de venta, que se aprobará mañana miércoles en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local.

Uno de los puestos ofertados queda libre tras la jubilación de su actual usuario, mientras que los ocho restantes no recibieron ofertas en el proceso de licitación puesto en marcha en abril del año pasado.

Miguel Sáinz ha explicado que "en principio, como estipula la ley, el Ayuntamiento contaba con un año para la adjudicación directa de estos ocho puestos, siempre bajo las premisas marcadas en el pliego inicial".

"Pero -ha añadido- dado el gran interés suscitado por estos espacios en los últimos meses, con hasta dos interesados en cada puesto, ponemos en marcha un nuevo proceso de licitación pública de libre concurrencia, aunque con un carácter más acelerado para reducir considerablemente los plazos administrativos y agilizar así el proceso de adjudicación".

El valor estimado del contrato de los puestos asciende a 377.063,06 euros, referido al canon total de los puestos objeto de licitación hasta la finalización del plazo de concesión.

Así, en el caso de los puestos exteriores, el canon base anual oscila entre los 3.852,22 euros y los 4.835,45 euros, mientras que en los puestos interiores el canon oscila entre los 1.585,77 y los 4.170,15 euros anual.

Estos nuevos espacios en el Marcado de San Blas se suman a los adjudicados en el anterior proceso (puesto en marcha en marzo de 2025 y finalizado en julio de ese mismo año), en el que se adjudicaron cinco lotes, alguno dotado con varios puestos, a las empresas Sagasta Market, S.L. (lote I, formado por los puestos exteriores n.º 10 y 11), Bodegas Cerrolaza, S.L. (lote II, formado por el puesto exterior n.º 14), Adriana Patricia Maine Degrave (lote V, puesto exterior n.º 21) y Embutidos Alejandro, S.A. (lote VII, puesto exterior n.º 26; y lote VIII, compuesto por los puestos exteriores n.º 27, 28 y 29).

"Esperamos que estos puestos adjudicados el pasado verano estén en pleno funcionamiento en el próximo trimestre, antes del verano, pues se encuentran en tramites para obtener las licencias de obras para realizar las adecuaciones de los espacios que sus concesionarios consideren oportunas", ha apuntado el concejal Miguel Sáinz.

AGILIZACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO.

Como novedad para agiliza el proceso, el plazo de presentación de ofertas será de 15 días naturales a partir de la publicación en el Perfil del Contratante del Consistorio a través de la página de la sede electrónica http://www.logrono.es/licitacion.

Los siguientes pasos administrativos también se reducirán para acelerar la adjudicación de los puestos, cinco interiores y cuatro exteriores.

Los licitadores podrán presentar oferta sin limitación de puestos, debiendo establecer su orden de preferencia conforme al modelo recogido en el pliego. Únicamente podrán resultar adjudicatarios de dos lotes como máximo.

Según se detalla en el nuevo pliego de condiciones, la concesión de los nueve puestos, cuya superficie oscila entre los 6,56 y los 23,15 metros cuadrados, se realizará hasta el 6 de marzo del año 2037.

En lo que respecta a las actividades permitidas, como ha explicitado Miguel Sáinz, "el pliego subraya que quedarán prohibidas aquellas de restauración, bares y, en general, aquellas que impliquen la instalación de extractores de humo y olores".

Para la adjudicación de las concesiones se tendrá en cuenta que hasta un 20% se obtendrá de la valoración del Plan de Viabilidad del proyecto empresarial.

Un aspecto que contempla cuestiones como el plan de negocio del proyecto empresarial, la previsión de ingresos y gastos del negocio a dos años vista, la experiencia en el sector o la inversión y la inversión económica que se va a realizar incluyendo obras de adecuación, elementos técnicos y personal que se va a contratar.

A ello se suma que el 80% restante corresponderá al alza sobre el tipo de licitación.

En palabras del concejal, "más allá de su importancia desde el punto de vista patrimonial, el Mercado de San Blas es un motor comercial de nuestra ciudad, en el que se ofrece un producto de calidad, una atención cercana y profesional y que cuenta con un público fiel que apuesta por el producto de kilómetro cero".

"El interés suscitado por estos puestos por parte de los potenciales licitadores refuerza la apuesta que este equipo de Gobierno está realizando para apoyar e impulsar esta Plaza de Abastos, que va más allá de un mero mercado gracias a su potencial desde el punto de vista turístico y de promoción enogastronómica de nuestra ciudad", ha finalizado.