Lighthouse reivindica en Logroño a las microcaps del mercado español como gran cantera de ideas de inversión

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ante expertos e inversores reunidos en Logroño, Lighthouse, el servicio de análisis independiente del Instituto Español de Analistas, puso el foco en el valor que no se refleja en la cotización, el intrínseco, y explicó cómo identificarlo mediante modelos rigurosos.

Fue en la jornada '¿Cuánto vale una empresa? Claves para la valoración de compañías', organizada este lunes por la delegación de Aragón, Navarra y La Rioja del Instituto en el Centro Fundación Ibercaja La Rioja, que congregó a profesionales del ámbito financiero, académico y empresarial.

Durante la sesión se expuso la metodología de Lighthouse, orientada a aportar cobertura fundamental a compañías con escasa presencia en el mercado de análisis. El servicio da seguimiento a 40 small & micro caps del mercado español -tanto del Mercado Continuo como de BME Growth- y se ha consolidado como una de las referencias en el segmento micro cap. Para ilustrar el enfoque, se analizaron Amper, Adolfo Domínguez y Nicolás Correa.

DE LOS FUNDAMENTOS A LA ESTIMACIÓN DEL VALOR RAZONABLE

El acto fue inaugurado por María Cadarso, vicepresidenta de la Delegación del Instituto Español de Analistas en Aragón, Navarra y La Rioja, quien dio la bienvenida a los asistentes y subrayó "la importancia de conocer herramientas que presentamos en la jornada de hoy para valorar una compañía, desde la visión inversor y desde la visión accionista: la planificación de la sucesión o la venta de una empresa conlleva un análisis previo de valoración".

A continuación, Daniel Gandoy, analista de Lighthouse, presentó las claves de la metodología del servicio: "El análisis independiente aporta claridad al mercado y permite al inversor conocer el valor intrínseco de una compañía más allá de las fluctuaciones de su cotización". Asimismo, añadió que "nuestro objetivo es ofrecer herramientas objetivas y comparables para que cada inversor pueda construir su propio juicio de valor".

Por su parte, Pablo Victoria, analista senior de Lighthouse, profundizó en los aspectos técnicos del proceso de valoración, explicando cómo se combinan las proyecciones financieras con el análisis estratégico y los riesgos específicos de cada empresa para obtener una estimación de su valor razonable: "para valorar una empresa es fundamental entender su capacidad de generar caja, que a su vez depende del crecimiento esperado y de los retornos que obtiene sobre el capital invertido", remarcó.

En el segundo bloque la sesión, Óscar del Diego, presidente de la Delegación de Aragón, Navarra y La Rioja del Instituto Español de Analistas y director de Análisis de Ibercaja Gestión, analizó los principales retos en la valoración de empresas no cotizadas, un ámbito de especial relevancia para las pymes y empresas familiares. Subrayó que "todo lo aplicado a empresas cotizadas, se puede utilizar para la valoración de empresas privadas; la dificultad reside muchas veces en tener toda la información".

Por su parte, Jaume Sáenz de Santamaría, analista de Ibercaja Gestión, centró su intervención en un caso práctico de una valoración de una empresa del sector medioambiental: "la industria tiene vientos de cola y la empresa está bien posicionada para crecer"

El encuentro fue clausurado por Eduardo Rodríguez Osés, director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja, quien destacó el valor de este tipo de jornadas para conectar el mundo académico con la práctica profesional del análisis financiero.

"La jornada ha permitido que los asistentes logren una visión global de los métodos a aplicar en la valoración de empresas a la vez que visibilizan la red de profesionales e instituciones especializadas cercanas que tienen a su disposición", subrayó Osés.

Además, añadió que "disponer de un valor razonable de sus compañías es esencial para tomar decisiones estratégicas, de inversión y comenzar múltiples negociaciones. En este sentido, es el punto de partida en las empresas familiares que pretenden hacer concentraciones de propiedad o no existe relevo generacional en negocios rentables, o en aquellas que simplemente desean maximizar las oportunidades financieras y se marcan un crecimiento sostenible".

A lo largo de la jornada, los expertos pusieron sobre la mesa las distintas metodologías utilizadas en la valoración de empresas, desde los métodos basados en flujos de caja descontados hasta la comparación con múltiplos sectoriales o el análisis cualitativo del management. Los ponentes destacaron la importancia de la transparencia informativa, el conocimiento profundo del modelo de negocio y la evaluación de los riesgos como elementos esenciales para determinar el valor de una empresa.