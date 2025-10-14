La Línea 10 del servicio de transporte urbano de Logroño modificará este miércoles por la mañana su recorrido

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de una concentración, el itinerario de la Línea 10 del servicio de autobús urbano sufrirá modificaciones mañana miércoles, 15 de octubre, entre las 11,00 y las 12,00 horas.

Durante este período de tiempo, el itinerario se realizará conforme al siguiente detalle: 'Hospital San Pedro - El Arco': c/ Muro del Carmen - c/ General Vara de Rey - Avenida Gran Vía Juan Carlos I.

Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.