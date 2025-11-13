La Línea 1 del servicio de transporte urbano de Logroño modificará este viernes por la mañana su recorrido

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Con motivo de una concentración, el itinerario de la Línea 1 del servicio de autobús urbano sufrirá modificaciones este viernes, 14 de noviembre, entre las 11,00 y las 12,00 horas.
Durante este período de tiempo, el itinerario se realizará conforme al siguiente detalle: Hospital San Pedro - Lardero: c/ Gral. Vara de Rey - av. Madrid - av. Salustiano Olózaga - N111 - av. Madrid - LR-254. Lardero - Hospital San Pedro: c/ El Coso - av. Entrena - LR-254 - N-111 - av. Salustiano Olózaga - av. Madrid - c/ Gral. Vara de Rey.
Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.
La línea recuperará su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.