La línea 3 del servicio de transporte urbano de Logroño modificará este viernes por la mañana su recorrido

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Con motivo de una concentración, el itinerario de la línea 3 del servicio de autobús urbano sufrirá modificaciones este viernes, 21 de noviembre, entre las 11,00 y las 12,00 horas.
Durante este período de tiempo, el itinerario se realizará conforme al siguiente detalle: Villamediana - Las Norias: avda. Gran Vía - c/ Marqués de Murrieta - c/ Carmen Medrano. Las Norias - Villamediana: c/ Carmen Medrano - c/ Marqués de Murrieta - avda. Gran Vía.
Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.
La línea 3 afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.