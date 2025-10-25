Las líneas 9 y 3 del autobús urbano se verán afectadas este domingo por la Marcha Aspace

Archivo - Autobús urbano de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha advertido de que la celebración, este domingo 26 de octubre, de la 41 edición de la Marcha Aspace afectarña a las líneas 9 y 3 del autobús urbano.

La marcha, con su recorrido habitual de diecinueve kilómetros por Logroño, Villamediana, Alberite y Lardero, afectará a las las líneas 9 y 3 del servicio de autobús urbano entre las 9:45 y las 12:00 horas.

Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Quedará fuera de servicio el tramo del itinerario comprendido entre 'Villacañas' y 'Villamediana centro' de la línea 3.