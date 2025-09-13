Las líneas 4 y 9 del servicio de transporte urbano modificarán mañana domingo su recorrido

Archivo - Autobús urbano de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El itinerario de las líneas 4 y 9 del servicio de autobús urbano de Logroño sufrirán modificaciones mañana, domingo 14 de septiembre, entre las 10,45 y las 12,15 horas, con motivo de la celebración de la 'Carrera contra el abandono', organizada por la Asociación Protectora de Animales de La Rioja (marcha de 5 km y carrera de 5 y 9 km).

Durante este período de tiempo, los recorridos serán los siguientes:

Línea 4. Pradoviejo-Palacio de Congresos y Palacio de Congresos-Pradoviejo: Establece su inicio y final de línea de forma provisional en la parada "Alfonso VI", quedando fuera de servicio el tramo del itinerario comprendido entre Pradoviejo y "Alfonso VI".

Línea 9. Pradoviejo-Las Norias y Las Norias-Pradoviejo: Establece su inicio y final de línea de forma provisional en la parada "Palacio de los Deportes (margen sur)", quedando fuera de servicio el tramo del itinerario comprendido entre Pradoviejo y "Palacio de los Deportes".

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea.

Las líneas recuperarán su itinerario habitual conforme se abran al tráfico las vías por las que circula normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.