Lluvia, tormenta y niebla activan avisos en 6 provincias, con temperaturas al alza en Península y Baleares

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Precipitaciones, tormentas y nieblas activarán los avisos este miércoles en ocho provincias, en una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas en la Península y Baleares, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Con avisos por precipitaciones estarán Alicante, Castellón, Valencia, Tarragona e Islas Baleares (Ibiza y Formentera). Los mayores acumulados de lluvia serán de 80 litros por metro cuadrado (l/m2) en Castellón (Litoral norte y litoral sur) y Tarragona (Litoral sur y prelitoral sur).

Los avisos por tormentas se darán en Alicante, Castellón, Valenciay Tarragona. En cuanto a los avisos por niebla, afectarán en Guadalajara.

La AEMET prevé para este miércoles que se mantenga una situación de inestabilidad en el tercio este peninsular, Baleares y Melilla debido a la influencia de un sistema de bajas presiones que dejará los cielos nubosos o cubiertos, así como precipitaciones acompañadas de tormenta y probable granizo ocasional.

Estas precipitaciones se prevén fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana y litorales y prelitorales de Cataluña, sin que se descarte algún chubasco localmente fuerte en otros puntos de la fachada oriental peninsular, Melilla y Baleares.

En el resto, el tiempo será estable en general, con las altas presiones imponiéndose y dejando cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste y con predominio de los nubosos en el resto, con precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental al principio. Además, el acercamiento de un frente en el extremo noroeste mantendrá los cielos nubosos.

En Canarias se espera un día inestable, con cielos nubosos y precipitaciones que se prevén abundantes en vertientes norte de las islas centrales. Asimismo, se prevén bancos de niebla matinales en interiores de los tercios norte y este peninsulares y entornos de montaña, localmente persistentes en la ibérica sur.

En cuanto a las temperaturas máximas, ascenderán en la Península y Baleares, de forma ligera en el archipiélago y tercio nordeste y con descensos en Canarias.

Respecto a las mínimas, se prevén aumentos en la Comunidad Valenciana, con descensos en la mitad norte peninsular y depresiones del suroeste y con pocos cambios en el resto. Asimismo, se esperan heladas débiles en los principales entornos de montaña, que también serán posibles localmente en la meseta Norte.

El viento soplará moderado del este y nordeste en Baleares y fachada oriental peninsular, con posibilidad de algún intervalo fuerte, así como con poniente moderado rolando a levante en el Estrecho y Alborán y viento de componente norte en Canarias con intervalos fuertes y con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas. Además, los vientos serán flojos en el resto, del norte y oeste rolando a sur en el Cantábrico y Galicia con intervalos moderados en el litoral y de componentes norte y este en el resto.