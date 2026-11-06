Localizada y rescatada 'Aya', la perra desaparecida tras el accidente de un cazador en Daroca de Rioja - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil en La Rioja han localizado y rescatado esta mañana a 'Aya', la perra que permanecía desaparecida desde ayer en el entorno del barranco del Colorado, en el término municipal de Daroca de Rioja, tras el accidente sufrido por su propietario durante una jornada cinegética.

El cazador, de 64 años y vecino de Vizcaya, fue evacuado durante la jornada de ayer por los especialistas de montaña y los servicios de emergencia. Sin embargo, al no conseguir localizar al animal, las dificultades del terreno y la llegada de la noche obligaron a suspender temporalmente las labores de búsqueda.

A primera hora de esta mañana, efectivos del GREIM desplegaron un nuevo dispositivo, que comenzó en las inmediaciones del lugar donde había sido rescatado el propietario. Para acceder a la zona, los especialistas tuvieron que realizar un descenso mediante cuerda fija de aproximadamente 30 metros, en un terreno abrupto y de muy difícil progresión.

Tras varias horas de rastreo por barrancos, laderas y zonas de vegetación densa, los agentes comenzaron a escuchar unos débiles pitidos procedentes del collar beeper que portaba el animal. Siguiendo las señales acústicas, consiguieron delimitar el área y localizar finalmente a 'Aya'.

La perra se encontraba en una zona de difícil acceso, desorientada, empapada y visiblemente agotada. Además, temblaba a consecuencia de las bajas temperaturas soportadas durante la noche y presentaba una lesión que le provocaba cojera en una de sus patas delanteras.

Una vez asegurada, los especialistas la protegieron y la introdujeron en un petate para transporte de actividades de barranco. De este modo, pudieron evacuarla hasta un lugar accesible sin que se produjeran incidencias.

Finalmente, 'Aya' fue entregada a uno de los compañeros de caza de su propietario, que se hizo cargo de ella para trasladarla a un centro veterinario y someterla a una evaluación de su estado de salud.

Con esta intervención concluye un operativo que se ha prolongado durante dos jornadas y que ha permitido poner a salvo tanto al cazador accidentado como a su can.