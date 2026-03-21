Un logroñés de 56 años se enfrenta a seis años y medio de cárcel acusado de distribuir pornografía infantil

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LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial sentará en el banquillo de los acusados el próximo martes, 24 de marzo, a un logroñés, con 56 años en el momento de los hechos, que se enfrenta a seis años y medio de cárcel acusado de distribuir pornografía infantil.
Tal y como relata el escrito de acusación, L.A.S utilizó, en diciembre de 2019, la aplicación 'messenger', de la red social Facebook, para distribuir a 133 personas seis archivos conteniendo pornografía infantil.
El Ministerio Fiscal destaca que el acusado, que usaba su perfil identificado y vinculado al número teléfono de su titularidad, lo hizo "a sabiendas de su acción y de forma consciente y voluntaria".
Además, señala que, en los seis archivos distribuidos a terceros, destaca uno en el cual la víctima es una menor de dieciséis años.
Le atribuye un delito de posesión y distribución de pornografía infantil y pide para él seis años y seis meses de cárcel, además de libertad vigilada durante cinco años.
También le pide inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por diez años.