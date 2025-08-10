El logroñés Álex Pascual inicia su doctorado en la Universidad de Oxford, donde investigará sobre medicina regenerativa

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Álex Pascual Cid (Logroño, 2000), egresado del grado en Biotecnología de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), acaba de iniciar su doctorado en Fisiología, Anatomía y Genética en la Universidad de Oxford (Reino Unido), en el grupo de investigación de la profesora 'Dame' Molly Stevens, "referente internacional en bioingeniería de tejidos y biomateriales".

Su trabajo se centra en la creación de tejidos y órganos humanos mediante técnicas de biofabricación e impresión 3D, con el objetivo de "contribuir a nuevas terapias regenerativas para enfermedades sin tratamiento curativo en la actualidad".

Su estancia en la institución británica ha sido posible gracias a una beca de posgrado de la Fundación 'la Caixa', que le fue entregada el pasado junio por el rey Felipe VI.

Durante su etapa en la UPNA, Pascual, que pertenece a la primera promoción del grado en Biotecnología (2018-2022), formó parte del equipo universitario que participó en la competición internacional de biología sintética más grande del mundo, iGEM (International Genetically Engineered Machine Competition).

El conjunto de la UPNA obtuvo una medalla de oro en la final celebrada en Boston (Estados Unidos) por el desarrollo de un biosensor bacteriano capaz de detectar en el agua contaminantes con impacto en la agricultura navarra.

Además, fue el impulsor y primer presidente de la Asociación de Biotecnólogos de Navarra (NavBiotec) , desde la que organizó iniciativas como la mesa redonda 'Mujeres en la biotecnología navarra', con cerca de 300 asistentes, o el congreso BioNorth , celebrado en Pamplona con participación institucional y de más de un centenar de profesionales del ámbito científico y empresarial.

Este joven investigador fue posteriormente seleccionado por la Unión Europea para cursar el Máster europeo en Medicina Innovadora, "uno de los programas más competitivos del Viejo Continente". Realizó este posgrado en las universidades de Groningen (Países Bajos) y Cambridge (Reino Unido).

Durante estos estudios, se especializó en medicina regenerativa cardiaca para reparar daños provocados en el corazón por infartos de miocardio.

YOUTUBER Y EMPRENDEDOR

Asimismo, dirige un canal en YouTube que supera los 22.000 suscriptores, en el que comparte experiencias investigando, emprendiendo y viviendo en el extranjero "para inspirar a la nueva generación".

Este año, además, ha cofundado una 'start-up' centrada en la regeneración del ligamento cruzado de la rodilla, "una de las lesiones más frecuentes y complejas en medicina deportiva".

Este proyecto nació tras la victoria en un hackathon internacional de biomateriales celebrado en Eindhoven (Países Bajos), donde obtuvo financiación inicial para su desarrollo, y actualmente forma parte del programa Venture Builder de la Universidad de Oxford.

Ya en un ámbito más local, fue reconocido en 2022 como Pamplonés del Año. "Aunque nací en Logroño, mis raíces son también navarras: mi abuelo es de Caparroso y he vivido muchos años en Pamplona, la ciudad que me ha visto crecer y donde he desarrollado el grueso de mi trayectoria", ha subrayado.

"Mi objetivo es combinar la ciencia, la tecnología y el emprendimiento para trasladar los avances de la investigación a la clínica, donde se puede generar un impacto directo en la salud de los pacientes, y al mismo tiempo inspirar a la nueva generación, del mismo modo que yo me he inspirado y aprendido de quienes me precedieron", ha concluido Álex Pascual Cid.