Los logroñeses, entre los estudiantes españoles con más ganas de estudiar fuera de casa

Los logroñeses, entre los estudiantes españoles con más ganas de estudiar fuera - UNITOUR

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los logroñeses se encuentran entre los estudiantes españoles con más ganas de estudiar fuera de casa. Así, en concreto, un 74% de los alumnos de Bachillerato de Logroño tienen previsto realizar sus estudios fuera de la capital riojana, una cifra que ha ido creciendo progresivamente en los últimos tres años.

La movilidad geográfica y la vocación son las señas de identidad de los estudiantes de bachillerato de Logroño en lo que respecta a su futuro universitario, según un estudio elaborado al término del Salón de Orientación Universitaria UNITOUR 2025-2026, celebrada en 25 ciudades españolas entre octubre de 2025 y febrero de 2026.

El informe analiza las tendencias, motivaciones y preocupaciones de los futuros universitarios. Según los datos recogidos, el 68% de los jóvenes logroñeses elegirá su carrera por vocación. Este dato refleja una recuperación frente al 63% del año pasado, aunque se sitúa ligeramente por debajo del 72% registrado en el curso 2023-2024.

Por su parte, el 16% de los consultados en Logroño escogerá su grado por las salidas profesionales, un factor que se mantiene estable respecto al año anterior (16%), pero que ha descendido frente al 20% de hace dos ediciones.

CRECE LA PREFERENCIA POR LA EMPRESA PRIVADA.

En cuanto a sus perspectivas de futuro una vez finalizada la universidad, el 44% de los jóvenes logroñeses prefiere trabajar en la empresa privada, mientras que un 25% estudiará una oposición para ser funcionario. Por su parte, un 23% tiene previsto montar su propio negocio.

La preferencia por la empresa privada muestra una tendencia al alza constante, ya que ha subido del 33% en 2023-2024 al 35% el año pasado, hasta alcanzar el 44% actual. Por el contrario, el interés por emprender ha sufrido una caída notable en el último año, pasando del 39% en la edición anterior al 23% en la presente.

Asimismo, el deseo de ser funcionario ha experimentado un descenso muy significativo si se compara con los datos de hace dos años, cuando un 41% de los jóvenes de Logroño optaba por esta salida, frente al 25% actual.

MOVILIDAD GEOGRÁFICA: CLARA APUESTA POR SALIR DE LA RIOJA.

Logroño destaca por ser una de las ciudades con mayor intención de movilidad externa para estudiar.

El 74% de los jóvenes prefiere cursar sus estudios fuera de su comunidad autónoma, mientras que solo un 20% optará por quedarse en su propia provincia o región. Esta tendencia a salir de casa para estudiar ha crecido de forma sostenida, ya que en el curso 2023-2024 era del 65% y el año pasado del 67%.

Respecto al lugar en el que prefieren desarrollar su carrera profesional, el arraigo laboral ha caído drásticamente: solo el 10% de los logroñeses desea trabajar en su comunidad, frente al 27% que lo manifestaba el año pasado.

Un 39% prefiere trabajar en cualquier sitio de España y un 18% en el extranjero. Destaca también que a un 33% le es indiferente el destino, se trasladará allí donde encuentre trabajo, una cifra que se ha triplicado respecto al 13% registrado hace dos años.