Logroño abre mañana sus Sanmateos 2026 con el lanzamiento del cohete a mediodía en la Plaza del Ayuntamiento

Archivo - Logroño estalla en fiestas tras el lanzamiento del cohete en la Plaza del Ayuntamiento - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Mateo y 69ª Vendimia Riojana arrancan mañana sábado, 19 de septiembre, con el disparo del cohete anunciador, que tendrá lugar a las 12 horas en la plaza del Ayuntamiento. A continuación, llegará la sesión musical a cargo de DJ Uri Farre & Patricia Nine.

Previamente a ese momento, ya habrá convocatorias en el apartado gastronómico, como el almuerzo y salida de las peñas hacia el cohete en el Espacio Peñas 2.0 (10 horas), o las degustaciones de bocatita de lomo con cebolla caramelizada a cargo de la Casa de la Comunidad Valenciana (plaza de San Agustín a las 11 horas) Y de bocatita de jamón de Teruel con tomate a cargo de la Casa de Aragón (Once de Junio, a las 11 horas).

A las 12 horas comenzará en el Paseo del Espolón una nueva edición de la iniciativa organizada por la Federación de Peñas 'De Pinchos y De Vinos'.

La música seguirá siendo hilo conductor de las primeras horas festivas con el I Encuentro de Gaiteros de San Mateo, que partirá a las 12,30 horas de la Plaza del Ayuntamiento y recorrerá diversas calles hasta finalizar en la plaza Martínez Zaporta.

En el Espacio Peñas 2.0., tendrá lugar el vermú torero con DJ JCM Studio, y en la Plaza de San Bartolomé comenzará a las 13 horas 'La Morrete Party', organizada por Gylda LGTBIQ+ y que se prolongará durante toda la tarde con distintos espectáculos.

Ya por la tarde, la Peña Aster organiza un tardeo con DJ Aguado (16 horas en calle Senado, 5). A partir de las 17 horas, en la plazuela Alonso Salazar se podrá disfrutar con el espectáculo 'Bambino Open Air'.

Y a las 18 horas, dos propuestas de estilos muy diferentes: en el Espacio Peñas 2.0., la Orquestina Anarco Yeyé, y en el Auditorio Municipal, concierto del Orfeón de Durango. También a las 18 horas está prevista la inauguración de la XLII Feria Nacional de Cerámica y Alfarería en el Paseo del Espolón, una de las citas más tradicionales de las fiestas mateas.

Igualmente durante la tarde se disputarán en el Frontón Javier Adarraga nuevos partidos de la previa del torneo de pelota a mano de San Mateo. A las 18,30, la Peña Aster ofrecerá una degustación de preñaos en la plaza de San Agustín. Y la peña Los Brincos ha organizado su VI Bingo Musical (19 horas en calle Ateneo Riojano).

Los conciertos del 'Parrilla' se pondrán en marcha mañana en la plaza del Parlamento a partir de las 19 horas, con las actuaciones de varios DJs. El XIV Festival folclórico internacional de la Vendimia 'Nieves Sáinz de Aja', con grupos de danzas de Logroño, Orense, Málaga y Portugal será otro de los referentes de la jornada a partir de las 19,30 horas en el Paseo del Espolón.

La Peña La Simpatía entregará a las 20 horas su galardón Simpático del Año, acto que tendrá lugar en el Parque La Cometa.

La música volverá a tomar protagonismo a esa misma hora en el Espacio Peñas 2.0 con el concierto de 'Los monos voladores del Sr. Burns'. A las 20,30 horas, en la caseta de la Casa de Andalucía, se podrá bailar al ritmo de la disco móvil 'La tentación'. En la calle Ateneo Riojano, la Peña Los Brincos ha organizado un concierto de 'Terremoto show' a las 21 horas.

Y a las 22 horas llegará uno de los platos fuertes del apartado musical al Espacio Peñas 2.0 con las actuaciones de La Fuga y Los Zigalas.

Para cerrar la jornada, se han programado también la animación musical callejera de la Peña La Rioja y la Charanga Estropicio (desde las 22,30 horas en la zona de la calle Chile), la disco móvil 'De fiesta en fiesta' con Omar Echaure en el parque de La Cometa (23 horas), y la animación de la Peña Rondalosa en el Casco desde las 23,30 horas.

El programa completo de las actividades lúdicas y culturales de la semana de San Mateo está disponible en la web del Ayuntamiento de Logroño www.logrono.es