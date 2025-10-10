Logroño se abre a nuevas ubicaciones para el espacio polivalente musical previsto en el barrio de El Campillo

LOGROÑO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño se abre a estudiar nuevas ubicaciones para el espacio polivalente musical previsto en una parcela del barrio de El Campillo. Así se trasladó a los representantes vecinales de la zona en una reunión mantenida ayer y en la que se abordaron diversas cuestiones de interés para este barrio.

El equipo de Gobierno municipal mantiene su compromiso para esta legislatura de un espacio musical de calidad en Logroño que permita introducir a la ciudad en los mejores circuitos de conciertos de nuestro país.

Además de esta cuestión, se abordaron otras demandas vecinales como el refuerzo de la limpieza en la zona, el desbroce de parcelas y revisión de vallados, el mantenimiento de parques y jardines o las obras en el Mundial 82.

En este caso, se está trabajando en habilitar en la zona un espacio infantil/juvenil. Finalmente, se ha avanzado por parte del equipo de Gobierno que en los próximos meses se acometerá la construcción de una nueva rotonda en un extremo del Puente de Hierro, al tiempo que se trabajará en mejorar el acceso al barrio de El Campillo por el paso de las Bodegas Franco-Españolas.