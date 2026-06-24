Logroño acoge el LXIII Congreso Nacional Belenista 2026 con un concierto y exposiciones abiertas al público, ente otras

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LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Logroño será sede, del 25 al 28 de junio, del LXIII Congreso Nacional Belenista, incluyendo un concierto y exposiciones, tal y como han anunciado hoy el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y el presidente de la Asociación de Belenistas, Luis Javier Jiménez.

Se trata de un encuentro en el que más de doscientos aficionados al mundo de los belenes se reunirán en Logroño para compartir y disfrutar de una pasión, han relatado desde el Ayuntamiento de la capital riojana, que cuenta cada vez con más adeptos.

"Logroño tiene un enorme potencial como ciudad acogedora para todo tipo de eventos, y prueba de ello es la celebración de este Congreso Nacional Belenista", ha dicho Sainz.

Ha destacado que más de 200 personas procedentes de toda España y de fuera de nuestras fronteras van a permanecer en Logroño "disfrutando de sus calles, su gastronomía, su cultura y sus vinos, mientras se forman y comparten una pasión histórica que enriquece también nuestra ciudad".

Entre todas las actividades programadas para los congresistas destacan tres exposiciones de belenes que estarán abiertas al público general y acogen más de 80 belenes completos.

La primera de estas exposiciones se encuentra en el Claustro de la iglesia de Santa María de Palacio y se prorrogará hasta el 15 de julio, actualmente ya la han visitado más de 1500 personas.

Desde el 5 de junio, el centro Caja Rioja La Merced acoge una segunda muestra que concluirá el 30 de este mes.

Y, por último, Riojaforum albergará el sábado 27 de junio otra exposición gratuita y abierta al público, que se complementa con un mercado Belenista, en el que artesanos y comerciantes de toda España e Italia venden sus figuras y complementos.

Otra de las actividades enmarcada en el programa del congreso, pero abierta a toda la ciudadanía, será un concierto de órgano en la iglesia de Santiago el Real, el jueves 25 de junio a las 19:45 horas, seguido de una ofrenda floral a la Virgen de la Esperanza.

Entre las actividades programadas para las congresistas, además de las propias relacionadas con los belenes, destacan visitas guiadas al Casco Histórico de Logroño o a bodegas históricas de nuestra región, entre otras muchas actividades.

Sainz ha destacado: "Desde el Ayuntamiento de la ciudad se valora muy positivamente este tipo de eventos, y por eso, en la medida de nuestras posibilidades, colaboramos en todo lo que está en nuestras manos".

Un ejemplo de ello, ha dicho, "es la cesión de parte de las piezas del belén municipal que se expone en la Plaza del Ayuntamiento durante las Navidades".