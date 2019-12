Logroño acoge la primera edición de la Feria de Invierno de la Cerveza Artesanal, con 11 productores y 70 variedades

Publicado 11/12/2019 12:41:38 CET

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá, del 12 al 15 de diciembre, la primera edición de la Feria de Invierno de la Cerveza Artesanal. Una cita que concentrará a once cerveceros con 70 variedades en el aparcamiento del Cubo del Revellín.

El concejal de Participación Ciudadana, Kilian Cruz-Dunne; el presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanos, Esteban Loureiro; y el productor de Cervezas Rivvo de Ogga, Félix Bacaicoa, han presentado este miércoles la iniciativa, que nace con el objetivo de dar a conocer este producto elaborado de manera artesanal y profundizar en la cultura de la cerveza.

Organizado por la Asociación de Cerveceros Artesanos, con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, en este evento se ofrecerán más de 70 variedades de cerveza artesana a los asistentes que acudan al aparcamiento del Cubo del Revellín en los cuatro días que dura el festival, desde el mediodía hasta la medianoche.

Pensado como un encuentro de carácter familiar, contará también con food trucks, que se encargarán de servir la comida, una zona de juegos populares de madera, cursos de elaboración de cerveza artesana y una amplia programación de ocio para crear un espacio cultural diferente y apto para todos los públicos.

El concejal de Participación Ciudadana, Kilian Cruz-Dunne, ha destacado la labor que realiza la Asociación de Cerveceros Artesanos y ha animado a la ciudadanía a "disfrutar de este festival, en el que se da a conocer la cerveza artesanal y la cultura que gira en torno a esta bebida, así como dar visibilidad a los pequeños productores de cerveza artesanal, especialmente a los riojanos".

En total, la Feria de Invierno de la Cerveza Artesanal reunirá a once cerveceros, entre riojanos y otros llegados desde diferentes comunidades autónomas: Rivvo de Ogga (Logroño); Sargs (Logroño); Samhain (Haro); La Rúa Brewery (Albelda de Iregua); Kondaira (Mendavia); Ordio (Zaragoza); Elixir (Burgos); Belecker (Ponferrada); Castreña (El Bierzo); The One Beer (Madrid); y Go (Madrid).