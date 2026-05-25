Logroño acoge el próximo 30 de mayo una jornada solidaria para conmemorar el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM) celebrará el próximo sábado 30 de mayo una jornada solidaria y de sensibilización con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.

La concejala de Políticas Sociales, Patricia Sainz, y la presidenta de la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM), Ester García, han mantenido un encuentro este lunes en el Ayuntamiento para ultimar los detalles de dicha actividad, que cuenta con el respaldo del Consistorio.

La iniciativa busca dar visibilidad a la esclerosis múltiple, apoyar a las personas afectadas y a sus familias, además de acercar a la sociedad la labor que realiza ARDEM en favor de quienes conviven con esta enfermedad neurológica.

El evento está abierto a toda la ciudadanía y pretende convertirse en un espacio de encuentro, sensibilización y solidaridad, donde vecinos y vecinas de todas las edades puedan colaborar con una causa social de gran importancia.

Durante toda la mañana, se podrá disfrutar de hinchables infantiles, degustación solidaria de champiñones, talleres de experimentación neurológica, un puesto de venta de material solidario, así como de una animada batucada, entre otras actividades pensadas para fomentar la participación y la convivencia.

La recaudación obtenida durante la jornada irá íntegramente destinada a beneficio de ARDEM, contribuyendo al mantenimiento de programas de atención, rehabilitación y apoyo a personas afectadas con esclerosis múltiple y sus familias.

Desde ARDEM se invita a toda la ciudadanía, familias, asociaciones y colectivos a sumarse a esta iniciativa solidaria y disfrutar de un día de convivencia y compromiso social.