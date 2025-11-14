Logroño acogerá el 14 de diciembre la 'Carrera Virgen de la Esperanza', con un recorrido de 6 kms por el Casco Antiguo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá el 14 de diciembre la 'Carrera Popular Virgen de la Esperanza Patrona de Logroño'. La prueba, que dará comienzo a las 11 horas, tendrá un recorrido urbano de seis kilómetros por el Casco Antiguo de Logroño, dando tres vueltas al circuito.

Con salida y llegada en la Plaza del Mercado, esta cita deportiva forma parte del Circuito Carreras de Logroño Deporte y tiene un marcado carácter solidario, ya que los fondos se destinarán a la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer (FARO) La Rioja.

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, ha presentado este viernes la prueba acompañado por Jorge Maza, gerente de Actual Sport Gestión y organizador de la carrera.

El Ayuntamiento de Logroño ha mantenido este año su recorrido en el entorno urbano, con el fin de "acercar el deporte a los vecinos y vecinas de la ciudad y animar la actividad del casco antiguo", ha explicado Iglesias, quien ha animado "a todos a participar en esta divertida carrera prenavideña que hará que Logroño sea un hervidero de esperanza".

Según las palabras del presidente de Logroño Deporte, "queremos que la ciudad pueda arropar a los corredores y animar a los participantes", ha expresado Iglesias. Así, en su opinión, "diversión y deporte van de la mano", ha apuntado. Asimismo, junto a la línea de meta, habrá aplaudidores y cartones con rotuladores para poder escribir mensajes de ánimo.

JORNADA DE ENCUENTRO EN TORNO A LA PATRONA DE LOGROÑO.

Iglesias ha manifestado que, "utilizando el deporte como un altavoz de la celebración de la Virgen de la Esperanza, patrona de la ciudad, queremos que la gente disfrute en una jornada festiva", ha manifestado el concejal.

Otra de las cuestiones que ha destacado Iglesias, es que "será una carrera inclusiva, para lo que se ha diseñado un circuito prácticamente llano, en asfalto, para que todo aquel que lo desee pueda participar".

La carrera tiene su salida en la Plaza del Mercado, continuará por la calle Portales, Capitán Gallarza, Bretón de los Herreros, Marqués de San Nicolás, Sagasta, Rúa Vieja, rotonda del Puente de Piedra, calle El Puente, La Cadena, Rodríguez Paterna y de nuevo calle Portales hasta la Plaza del Mercado, donde se ubicará la línea de meta.

La carrera, de un marcado carácter solidario, contará también con una prueba infantil no competitiva, cuya salida será a las 10,30 horas y tendrá un recorrido de 900 metros.

Las inscripciones están ya abiertas y pueden realizarse a través del enlace: https://www.actualsportgestion.com/eventos/. Hasta las 23,59 horas del 31 de noviembre, el precio para apuntarse a la carrera es de 15 euros.

Pasada esa fecha, el precio será de 20 euros si se realiza la inscripción antes de las 23,59 horas del 10 de diciembre. Existe la posibilidad de apuntarse de manera presencial el sábado 13 de diciembre, de 10 a 13 horas, en el Polideportivo Las Gaunas, a un precio de 25 euros.

Los dorsales podrán retirarse el sábado 13 de diciembre, de 10 a 13 horas, y el mismo domingo 14 de diciembre, de 8,30 a 10 horas, en el polideportivo Las Gaunas. Todos los corredores que lo deseen podrán realizar la carrera portando gorros de Papá Noel, elfos o renos.

Para amenizar la espera, la Peña Simpatía colaborará con la carrera popular preparando chocolate con bizcochos de soletilla. El precio de la degustación será 2 euros y todo lo recaudado irá destinado a la asociación FARO La Rioja.