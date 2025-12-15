Logroño adelanta las Campanadas con la II Fiesta Pre-Uvas, este viernes bajo el reloj de Ibercaja, en El Espolón

Logroño adelanta las Campanadas con la II Fiesta Pre-Uvas, este viernes en bajo el reloj de Ibercaja, en El Espolón - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Logroño celebrará este próximo viernes 19 de diciembre en el Paseo del Espolón, bajo el reloj de Ibercaja, la segunda edición de su fiesta Pre-Uvas, en la que se espera sobre todo mucha música y diversión para todos.

La concejal de Festejos, Laura Rivas, y el director de Los40 Rioja, Alberto Aparicio, han presentado este lunes esta iniciativa, que alcanza su segundo año, tras el éxito alcanzado en su primera edición, en el paso de 2024 a 2025.

"Una iniciativa -ha afirmado Rivas en la presentación- para que los logroñeses y logroñesas y todos los que visitan nuestra ciudad en esos días podemos disfrutar en familia, en cuadrilla de amigos, en pareja o junto a los compañeros de trabajo un momento único".

La edil ha subrayado que "se trata de una celebración totalmente gratuita y abierta a todos, que el año pasado vivió un éxito rotundo y que este año estamos seguros que volverá a ser inolvidable y a llenar El Espolón de música, ilusión y un gran ambiente".

En este sentido, ha invitado "a todos a comer las tradicionales uvas o el que lo prefiera doce gominolas de la suerte y a llenar el corazón de nuestra ciudad de alegría compartida".

La fiesta Pre-uvas se desarrollará en El Espolón, en Muro de la Mata, justo debajo del histórico reloj de Ibercaja. A las 22 horas comenzará la música con una Classic Fiesta Ochentera de la mano del Dj profesional nacional de Los40 Classic, Juan Borrás.

Una actuación "que nos permitirá disfrutar de los mayores éxitos de todos los tiempos, las canciones que todos sabemos y que vamos a poder cantar a pleno pulmón", tal como ha subrayado Rivas.

A las 00:00 horas, tras escuchar la tradicional sintonía de Los Pastores, el emblemático reloj dará las doce campanadas, momento que será presentado por Bárbara la Reina de la Pantaloneta.

Después de las uvas, la fiesta continuará con Los40. El Dj nacional profesional, Jesús Taltavull, tomará el relevo con una sesión repleta de los éxitos actuales que suenan en la cadena y que se prolongará hasta las 1,30 horas.

El director de Los40 Rioja, Alberto Aparicio, ha detallado por su parte que "los40 Sessions es una fiesta para los jóvenes, pero también para los que con más edad seguimos teniendo ese espíritu".

"En definitiva -ha resumido-, es para todos a los que nos gusta la música. Todos disfrutaremos de una sesión llena de energía y diversión, ideal para disfrutar y abrir las fiestas navideñas".

Aparicio ha concluido su intervención dando las gracias "al Ayuntamiento de Logroño por su apoyo a esta iniciativa que el año pasado rompió moldes, y a todos los patrocinadores que nos acompañan para poder montar este fiestón con mayúsculas en el que se crea un ambiente fabuloso y en la que niños, jóvenes y mayores disfrutan del inicio de la Navidad".