Logroño aprobará la semana próxima un documento de estrategia urbanística tras quedar desierta la revisión del PGM

López Araquistáin y Martínez Mancho, durante la comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Logroño aprobará previsiblemente la próxima semana una estrategia urbanística "para seguir avanzando en las políticas de vivienda y en el crecimiento sostenible de la ciudad".

Un documento que se habilitará una vez que la Junta de Gobierno Local declare desierto el contrato para redactar la revisión del Plan General Municipal (PGM) "al no cumplir la única oferta presentada con los criterios técnicos establecidos en el pliego".

El concejal de Urbanismo, Espacio Público y Ciudad Circular, Iñigo López-Araquistáin, y el concejal delegado de Urbanismo, Javier Martínez Mancho, han informado este jueves sobre las futuras acciones que el Gobierno local realizará en materia de desarrollo urbanístico de la ciudad.

En concreto, Martínez Mancho ha dado cuenta de que el pasado viernes, 3 de julio, se reunió la Mesa de Contratación en relación al procedimiento de adjudicación de la contratación de los trabajos de redacción de la revisión del PGM de Logroño.

Una vez formulada propuesta de valoración de los criterios subjetivos a considerar sobre la documentación presentada por la única empresa licitadora, la Mesa estableció que "no se ha obtenido la puntuación mínima requerida para continuar el procedimiento y propone elevar al órgano de contratación declarar la licitación convocada como desierta".

La previsión es que "tras completar su tramitación administrativa se trasladará dicha propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno, previsiblemente la próxima semana".

Asimismo, han avanzado que el Ejecutivo local aprobará también la próxima semana "una estrategia urbanística para seguir avanzando en el desarrollo urbanístico de la ciudad y cumplir con los objetivos prioritarios que la ciudad precisa".

Objetivos que, como ha especificado el concejal, se concretan en "poner vivienda a disposición de los logroñeses y logroñesas, crecer en infraestructuras verdes, promover una movilidad sostenible y regenerar los tejidos urbanos".

"La revisión del Plan General sigue siendo un objetivo estratégico, pero Logroño no se detiene: el PGM vigente continúa operativo y el Ayuntamiento trabaja en un documento estratégico de transición para seguir impulsando vivienda, regeneración urbana, sostenibilidad y actividad económica", ha señalado López-Araquistáin.

Ha reseñado que "el Plan General Municipal vigente sigue plenamente en vigor, sigue siendo operativo y sigue ofreciendo instrumentos suficientes para continuar impulsando la evolución de la ciudad".

La estrategia de activación urbana de Logroño, que se aprobará el próximo miércoles por la Junta de Gobierno local, será el marco de transición activa mientras se avanza en la futura revisión del Plan General, un documento, ha dicho, "que no pretende sustituir al Plan General vigente ni anticipar el contenido del futuro planeamiento".

"Su objetivo será ordenar prioridades, aprovechar las oportunidades que ofrece el planeamiento actual y orientar la acción municipal en materias como vivienda, regeneración urbana, desarrollo de sectores, actividad económica, sostenibilidad y mejora de la gestión urbanística", ha añadido el concejal de Urbanismo.

En palabras de Martínez Mancho, "nuestros objetivos son claros y nuestra política en materia de urbanismo está avanzando en la línea de disponer de más suelo y vivienda en la ciudad y generar espacios urbanos sostenibles de calidad".

Y ha subrayado que "durante estos tres años estamos agilizando el desarrollo de 22 PERIs urbanísticos para atender las necesidades de la ciudad y en esta misma línea vamos a continuar trabajando".

Así, ha aprovechado para aportar más datos: estos PERIs afectaría a más de 36 hectáreas, con 350.000 m2 techo de edificabilidad residencial -unos 60.000 de ellos de VPO-, lo que daría posibilidad "en un plazo de tres a cinco años", de poder contar con "más de mil viviendas de protección".

DOCUMENTO ESTRATÉGICO.

Como ha incidido López-Araquistáin, "el documento orientará, dentro de los instrumentos que permite el propio PGM, que esas actuaciones urbanísticas en la ciudad tengan una serie de criterios sobre regeneración urbana y residencial y a partir de ahí, además, hacer un análisis de revisión de las ordenanzas, de las normas urbanísticas y de todas las posibilidades que tiene el Plan General".

"Lo que tenemos ahora es un PGM vigente, por el que ha pasado tiempo, pero que sigue operativo, más una serie de estrategias que lo complementan y ahora este documento estratégico que lo orienta para que las políticas urbanísticas estén todas alineadas con los criterios en materia de sostenibilidad y de regeneración urbana que se fijan actualmente", ha apuntado.

Por lo tanto, ha explicado, "no es un documento que sustituya al PGM, sino que lo complementa y que lo que hace es conectar esas estrategias con el propio Plan General, que, insisto, es un plan operativo y que tiene margen de crecimiento".

En este sentido, el edil ha asegurado que "todavía hay muchos sectores en Logroño que están por desarrollar, hay que analizar todos los bordes de la trama urbana y por lo tanto en ningún caso la ciudad está paralizada". Una situación, por cierto, que ha afirmado que "se está dando en la mayoría de ciudades de España, con Planes Generales muy antiguos.

Y respecto al futuro de la revisión del PGM, Martínez Mancho ha dicho que "la declaración de desierta nos va a hacer reflexionar sobre cuál sería el procedimiento adecuado", reconociendo las "dificultades" especialmente a la hora de crear el equipo encargado.

Como ejemplo, ha señalado que hay que contar "con 9 profesionales cualificados de diferentes ámbitos que, durante cinco años con una prolijísima gestión administrativa, tienen que generar una colaboración profesional muy larga en el tiempo y con una cantidad de contratación que permanece invariable durante esos cinco años".

Además, "hay una incertidumbre que está encima de los políticos y los técnicos, que es la previsible modificación legislativa de los próximos años sobre todo lo que tiene que ver con legislación urbanística", algo que "complica en el desarrollo de una revisión de un Plan General".

Ha apuntado, que, ante estas dificultades, "otras ciudades están elaborando contratos de menor plazo temporal, de fases más cortas y con otros condicionamientos que se pueden entender como de colaboración a los propios servicios técnicos de un ayuntamiento".

"Eso lo vamos a valorar dentro del documento estratégico que, en los próximos días, semanas, vamos a trasladar y a preparar. Nuestro interés siempre ha sido garantizar que quienes se presentasen tuviesen una alta cualificación, y no vamos a renunciar a ello, pero tenemos que evaluar todas estas condiciones. Quizá haya que tomar alguna decisión estratégicamente más realista y más posibilista", ha concluido Javier Martínez Mancho.