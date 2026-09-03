Logroño aprueba su hermanamiento con la ciudad palestina de Belén

Archivo - La Basílica de la Natividad, en la ciudad cisjordana de Belén. - REUTERS / MUSSA QAWASMA - Archivo

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en pleno de este jueves, correspondiente al mes de septiembre, ha aprobado el acuerdo para llevar a cabo el hermanamiento de la capital riojana con la ciudad palestina de Belén.

Un acuerdo que se ha adoptado con el apoyo de todos los Grupos Municipales, salvo VOX, que ha argumentado su 'no' en que, en uno de los puntos del texto, se adopta "un posicionamiento político que no debería tener cabida en un hermanamiento".

De acuerdo con el texto aprobado, se argumenta que "Logroño, capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja, es reconocida por su rico patrimonio cultural, su histórico papel a lo largo de la ruta de peregrinación del Camino de Santiago y su reputación mundial por la producción de vino y la gastronomía".

Mientras que, en su caso, "Belén, lugar de nacimiento de Jesucristo, es la ciudad desde la cual se otorgó al mundo el mensaje universal de paz; además de poseer un rico patrimonio cultural".

La relación entre ambas partes "comenzó en noviembre de 2025 durante el Festival de la Paz en Brescia, Italia, ciudad hermanada tanto con Belén como con Logroño, donde representantes de ambas ciudades se reunieron y expresaron su interés mutuo en fortalecer la cooperación".

Así, ambas ciudades "reafirman su convicción en la defensa y promoción de los derechos del pueblo palestino, en particular el derecho a la autodeterminación, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como en los valores humanos y los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, como base para alcanzar la justicia y la paz entre los pueblos".

Se suma el "compromiso compartido de ambas partes con el patrimonio cultural, el desarrollo turístico, la cohesión social y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, así como su interés mutuo en fomentar las relaciones sociales, culturales, educativas y económicas", por lo que se indica que "el hermanamiento entre ambas ciudades tiene como objetivo fortalecer la cooperación y formalizar una asociación basada en valores compartidos".

Esta colaboración "promoverá el intercambio de experiencias en ámbitos como la preservación del patrimonio, la planificación urbana, la gestión cultural, el turismo y la gobernanza local, al tiempo que reforzará el diálogo, el entendimiento mutuo y la cooperación internacional entre sus comunidades".

COOPERACIÓN.

De este modo, como primer punto del acuerdo de hermanamiento se apunta que tiene por objeto "promover la cooperación y el intercambio entre las partes en los ámbitos cultural, educativo, social, turístico y económico", así como "fortalecer el diálogo entre los pueblos, fomentar el entendimiento mutuo y construir relaciones institucionales sostenibles entre ambos municipios".

En cuanto a los ámbitos de cooperación, se apunta que "este hermanamiento promueve actividades de cooperación basadas en las fortalezas complementarias de ambas ciudades en los ámbitos cultural, social, turístico, educativo y técnico".

En particular, "promueve y apoya" iniciativas en las siguientes áreas:

Cooperación en la gestión, preservación y promoción internacional del patrimonio cultural e histórico, incluyendo sitios de relevancia mundial como la Basílica de la Natividad y el patrimonio del Camino de Santiago.

Promoción del diálogo intercultural, la convivencia y la diversidad, reflejando el compromiso compartido de ambas ciudades con la paz, la cooperación y la cohesión social.

Desarrollo e intercambio de estrategias turísticas, incluyendo el turismo religioso, enológico y cultural, reforzando la visibilidad internacional de ambas ciudades.

Colaboración educativa y social mediante intercambios estudiantiles, programas de formación, iniciativas inclusivas y proyectos de desarrollo comunitario.

Cooperación técnica, mediante intercambio de experiencias, en materia urbanística, restauración patrimonial, gestión cultural y gobernanza local, contribuyendo al desarrollo urbano sostenible, la gestión eficiente, y al fortalecimiento institucional.

Se especifica, en todo caso, que el acuerdo se desarrollará dentro de las competencias de cada institución, además de "no implicar ninguna obligación financiera directa" y reseñar que "entrará en vigor en el momento de su firma con una duración indefinida". El acuerdo está firmado por los alcaldes de Logroño, Conrado Escobar, y de Belén, Hanna Hanania.