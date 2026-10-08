Logroño aprueba modificaciones de créditos por más de 772.000 euros, con críticas de la oposición por "mala gestión"

Imagen del pleno del Ayuntamiento de Logroño de octubre de 2026 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en el pleno ordinario del mes de octubre, que se está celebrando este jueves, ha dado el visto bueno a varios expedientes de modificaciones presupuestarias y de reconocimientos extrajudiciales de créditos por importe de más de 772.000 euros.

Una serie de hasta cuatro acuerdos que, salvo en uno de los casos, han contado con el único apoyo favorable del Grupo Popular, y entre las críticas generalizadas del resto de partidos por "mala gestión" de las cuentas municipales.

El procedimiento más cuantioso ha sido el reconocimiento extrajudiciales de créditos para facturas de los servicios postales correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2025, por un importe total de 551.295 euros.

Un pago que ha defendido el concejal de Hacienda Francisco Iglesias porque "se da fin a un procedimiento" iniciado ya en su momento, puesto que "ya se abonaron en su momento de manera extrapresupuestaria, y de este modo, se van a regularizar".

Por parte del PSOE el edil Luis Alonso -en su estreno, ha dicho, "como no portavoz"- ha señalado que estas modificaciones y reconocimietnos extrajudiciales van a ser "las partidas superestrella" de la parte resolutiva de los plenos municipales.

El regionalista Rubén Antoñanzas ha lamentado "la falta de debate" para todos estos asuntos, mientras que, desde Podemos, Amaia Castro, ha echado en cara a Iglesias su "pésima gestión".

Se han aprobado además dos expedientes de modificación presupuestaria. El primero -con la única abstención de la edil Eva Loza-, por algo más de 133.700 euros, para la realización de obras para el arreglo de la Carretera del Cortijo, una vez que esta vía ha pasado a ser de titularidad municipal.

"Un regalo envenenado" en opinión del edil del PR+ Rubén Antoñanzas, mientras que el portavoz del PSOE Iván Reinares ha criticado el retraso en la obra, afirmando que es "el expediente de la parálisis". Un análisis en el que ha coincidido la concejala no adscrita Eva Loza.

Por su parte, Amaia Castro, de Podemos, ha lamentado que "se trata de un dinero que lleva en caja dos años, pero aquí estamos, sin nada, con gestión cero". Y Patricia González Lacarra, de VOX, ha criticado también la "falta de gestión", mientras que ha reivindicado la necesidad de "planificación" durante la legislatura, contando con "prioridades".

El segundo, por un total de 78.000 euros -con la abstención de Loza y el único sí del PP-, se corresponde con el pago de algunas facturas pendientes, por ejemplo, para compra de materiales para el Parque de Servicios, lo que, para Reinares, escenifica "una vez más, mala gestión", añadiendo que esta cuantía se detrae de Servicios Sociales, entre otras partidas. Crítica igualmente compartida por el resto de grupos del Consistorio.

Por contra, el concejal de Hacienda, Francisco Iglesias, ha defendido estos expedientes "y otros que puedan venir", reseñando además, ante las crítica a la presupuestación, que las cuentas municipales están llegando "siempre" en enero, lamentando que "la campaña electoral ha entrado ya en este pleno" y además criticando el tono de las palabras del socialista Iván Reinares en su 'estreno' como portavoz de su Grupo.

En tercer lugar, del mismo modo con los únicos votos a favor de los 'populares', se ha dado el visto bueno a un procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito para el abono de facturas emitidas en relación con diversos suministros de Parques y Jardines, con la crítica de la oposición por "falta de información" sobre "un expediente con facturas que llegan desde finales de 2024".

CAMBIO DE PORTAVOZ EN EL PSOE.

También el pleno ha dado el visto bueno al cambio en la Portavocía del Grupo Municipal Socialista, que abandona Luis Alonso, para dejar al frente a Iván Reinares, a Kilian Cruz como portavoz adjunto y a Carmen Urquía como portavoz adjunta 2ª.

Un cambio que también se refleja en la participación de los ediles en diferentes comisiones -en la de Pleno y Política General, en concreto-, así como en el Consejo Social de la Ciudad.

Igualmente, se ha dado el visto bueno a una modificación, fruto de este cambio de portavoz, en las retribuciones: así, Luis Alonso pasa a concejal sin delegación, con un máximo de 12.906 euros anuales, mientras que Iván Reinares pasa a contar con dedicación exclusiva con una retribución bruta anual de 56.868 euros.