Logroño aprueba sus Ordenanzas fiscales y precios públicos 2024, con bajada del IBI al 0,58 y subida un 9% en basuras

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este jueves en pleno ordinario del mes de noviembre, ha aprobado las ordenanzas fiscales y las tasas y precios públicos correspondientes al ejercicio de 2024, que, entre otras cuestiones, establece una bajada de una centésima en el tipo del IBI, del 0,59 al 0,58, y una subida de un 9 por ciento en la tasa de basuras.

Una norma que ha contado con el apoyo de los Grupos Municipales del PP y de Vox, y los 'no' de PSOE y del Grupo Mixto -tanto del PR+ como de IU-Podemos-, entre críticas de la oposición al Gobierno local por "engaño flagrante" a los ciudadanos "porque no han bajado la presión fiscal un 10%, la han subido".

Como ha explicado el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, se trata de unas ordenanzas "adecuadas a la coyuntura", las "mejores para una dinámica reformista que mejore la vida y la economía" de la ciudadanía.

"Quizá no es el que más gustaría haber traído, es una ordenanza de transición, bajando impuestos y solo subiendo las basuras de acuerdo al coste objetivo del servicio y los precios públicos por debajo del IPC real", ha añadido el edil, que ha echado en falta "una crítica no política, sino a los números" de estas normas por parte de la oposición.

En cuanto a los cambios, ha detallado que varían siete ordenanzas, comenzando por el Impuesto de Bienes Inmuebles, con esa reducción del tipo al 0,58%, además de diversas bonificaciones a actividades económicas afectadas por obras en la vía pública, que podrá llegar hasta un 95%; a familias numerosas, en relación con el valor catastral de la vivienda; o por instalación de placas solares o puntos de recarga de vehículos eléctricos en edificios.

En el Impuesto de Actividades Económicas, se establece una bonificación del 40% sobre la cuota mínima municipal en aquellos casos en que la actividad ejercida en el inmueble se haya visto afectada por obras realizadas en la vía pública.

En el Impuesto de Vehículos, se aumenta bonificación en 20 puntos a trabajadores por cuenta propia o autónomos y, en la tarifa, fijar unas cuotas que respeten la proporcionalidad de las establecidas en la normativa estatal en función de la potencia fiscal del vehículo.

Respecto a la plusvalía, se reducirá un 2,5% en los coeficientes a aplicar y se contará con una nueva bonificación del 95% referida a la transmisión de local de negocio.

Respecto a las tasas y precios públicos, en la ordenanza reguladora de la tasa por suministro de agua, que se mantiene, se plantea también la aplicación de los mismos criterios de las familias numerosas a las familias monoparentales.

Por último, la tarifa reguladora de la tasa de basuras "se incrementa en un 9% dando cobertura a la actualización de la tarifa iniciada el año pasado, el criterio en este caso es el de avanzar hacia la cobertura de los gastos que se derivan del servicio, dados los incrementos registrados en los gastos derivados del mismo".

Por lo que respecta a los precios públicos, se reajustan con una actualización con carácter general del 2,6%, correspondiente a IPC de agosto. A todo ello ha sumado el concejal Iglesias que "las nuevas ordenanzas también inciden en la simplificación de los procedimientos tributarios", que ha centrado en la reducción de la extensión o la adecuación a un lenguaje más comprensible.

LOS GRUPOS.

Por parte de los Grupos, el regionalista Rubén Antoñanzas ha avanzado su voto negativo "por no poder votar una por una las ordenanzas", al tiempo que ha lamentado "la insensibilidad" del Gobierno local con algunas de las normas fiscales, entre las que ha citado la guardería Chispita, los campamentos o los vehículos. "Está muy lejos de un descenso del 10%. Al final, es una subida clara", ha dicho.

También desde el Grupo Mixto, Amaia Castro, de IU-Podemos, ha acusado al alcalde Conrado Escobar de "haber faltado a la verdad a sabiendas", porque, ha asegurado, "no mientan, suben los impuestos". Algo que "no nos parecería mal, pero es que no hay en su propuesta ni un ápice de justicia social", lo que ha justificado su voto en contra.

Por parte del PSOE, la concejala Esmeralda Campos ha sido también muy crítica, calificando las normas de "un proyecto de promesas incumplidas, ha engañado de manera reiterada en la oposición, como candidato y como alcalde", porque, ha añadido, "suben las basuras un 9%, suben los precios públicos y baja el IBI de manera tan simbólica que ni se va a notar.

"En definitiva, va a haber más presión fiscal. Hay un flagrante incumplimiento, que, además, justifican con argumentos muy peregrinos", ha dicho Campos, especialmente cargando contra la argumentación acerca de los Fondos UE y porque "pueden llegar a desequilibrar el presupuesto municipal". "Es un brindis al sol", ha afirmado la concejala del Grupo Socialista.

Por último, por parte del Grupo Popular, su portavoz Miguel Sáinz ha destacado "la transparencia y la voluntad de diálogo" en la tramitación de las ordenanzas, con "alegaciones aprobadas de dos grupos" -PSOE y PR+, en concreto-, al tiempo que ha incidido en que "vamos a tener 1,1 millones en los bolsillos de los logroñeses".

Ha defendido que "con hechos, sin retorcerlos ni hacer lecturas parciales, en cuatro meses, se han bajado los impuestos más importantes o se han bonificado" y ha pedido "calma porque queda mucho de legislatura para llegar a ese 10% de bajada", mientras que ha criticado que, desde el Gobierno central, "se ha enviado a Bruselas 7.500 millones de euros más de cargas fiscales, solo exprimen los bolsillos".

Además de las ordenanzas fiscales para 2024, en la parte resolutiva del pleno, se han aprobado dos modificaciones presupuestarias por suplementos de créditos, una por 1,2 millones y otra, por 321.000 euros, para el aumento de salarios a funcionarios públicos; dos reconocimientos extrajudiciales de créditos para el proyecto de naturalización del Barranco de Yécora y para gestión de campamentos de verano; o una modificación en las liberaciones de concejales del Grupo Socialista.