Logroño aprueba un Plan de Acción Urbanística para activar ciudad hasta 2030 mientras se "reflexiona" sobre revisión PGM

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LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este miércoles su nuevo Plan de Acción Urbanística, como marco "para la activación urbana" de la ciudad hasta el ejercicio 2030. Un periodo durante el que, además, como ha señalado el concejal delegado de Urbanimos Javier Martínez Mancho, se "reflexionará" sobre la revisión al completo del Plan General Municipal.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la declaración como desierta de la licitación para el contrato de redacción de la revisión del PGM, puesto que, ha recordado el edil, "la única empresa presentada no ha cumplido los requisitos de valoración que desde la Mesa de Contratación y desde el pliego de condiciones eran exigibles".

De ahí deriva este nuevo Plan, "entendido como un marco de gestión para la actuación urbana desde el año 2026 hasta el año 2030, para los próximos cuatro años, donde se establecen unas líneas de actuación para favorecer una gestión con los instrumentos urbanísticos actualmente disponibles y aplicables, que son nuestro PGM actual".

En palabras de Martínez Mancho, "este PGM actualmente en vigor sigue constituyendo un activo que debe aprovecharse para seguir impulsando actuaciones concretas y continuar impulsando la evolución de la ciudad y la respuesta a las necesidades que la ciudad tiene", algo en lo que ha puesto como ejemplo últimos desarrollos de PERIs, "algunos que vienen desde hace 25 años".

El concejal ha detallado que este nuevo Plan de Acción "se articula en torno a cinco prioridades", comenzando por "generar suelo residencial fomentando el acceso y facilitando el acceso de vivienda con una oferta de suelo suficiente para las posibilidades de desarrollo de las administraciones y de los particulares para esa construcción de viviendas tan necesarias".

En segundo término, "regenerar y mejorar la ciudad ya consolidada en las zonas que estén a falta de incrementos y mejoras, también vinculadas a las posibilidades de subvenciones y legislaciones que puedan acompañarlas"; también "impulsar la actividad económica y la competitividad urbana, que es uno de los fines fundamentales de todo planeamiento y toda estrategia de desarrollo urbano".

Ha destacado especialmente el "integrar, no puede ser de otra manera, la sostenibilidad como principio transversal a la acción urbanística, contando con todos los estudios estratégicos de Agenda Urbana, de Ciudad Circular, de Caminos Verdes, de infraestructuras de generación de mejora para la alerta climática que hay".

Y, por último, "utilizar toda la experiencia práctica que tengamos con estos desarrollos para una futura revisión del PGM, que lógicamente no renunciamos a ella, pero que, en estos momentos donde se generan ciertas incertidumbres, incluso legislativas, de los pasos que desde las administraciones europea, estatal y autonómica puedan desarrollarse, vamos a aprovechar todas las posibilidades que el plan general actual permite".

Martínez Mancho ha añadido que "el documento establece líneas de actuación que constituirán ámbitos de intervenci directa optimizando el planeamiento vigente, generando mejoras urbanas de regeneración urbana, y actuando por barrios que tengan ciertas singularidades y que necesiten actuaciones".

Además, ha señalado igualmente "generando una simplificación administrativa, activando el suelo urbanizable en aquellos espacios y en aquellas dimensiones que veamos factibles para poderlos generar y un desarrollo urbano lógicamente adaptado a las muchas e importantes demandas actuales".

MEDIDAS CONCRETAS.

El edil ha incidido en que "en cada una de las líneas de este plan se incluirán medidas concretas de actuación que permitirán avanzar en estos objetivos para disponer de más suelo y vivienda y generar espacios sostenibles de calidad".

Así, en sus palabras, "se estudiará el programa de actuación vigente en el plan general para impulsar futuras modificaciones puntuales, desarrollando sectores, analizando y posibilitando delimitaciones de áreas de suelo urbanizable".

"Y se priorizarán modificaciones puntuales que tengan un impacto directo en la disponibilidad de viviendas, activando el suelo productivo y desbloqueando ámbitos paralizados o inactivos, tanto por su dificultad jurídica como por la falta de motivación de iniciativa privada", ha dicho.

Este plan "apuesta por la regeneración de la ciudad", para lo que se establecerán diferentes medidas, como "revisar un Plan Especial de Centro Histórico" o "generar instrumentos y normas para atender la singularidad de algunos barrios de la ciudad, como son El Cortijo, Varea y La Estrella, con unas dimensiones y unas conexiones con los bordes del suelo urbano, que requieren una atención un poco especial".

En otras líneas de trabajo, habrá "distintas acciones también encaminadas a mejorar la gestión y avanzar en la simplificación administrativa", y en ese sentido, "uno de los objetivos es reducir los tiempos de concesión de licencias, tanto urbanísticas como de edificación en un 30% en un plazo de unos tres años".

Martínez Mancho ha apuntado que "este documento, que ha sido ya puesto en conocimiento de los distintos grupos municipales para que puedan realizar sus aportaciones, va a ser sometido a exposición pública dentro de la web del Ayuntamiento de Logroño en estos próximos días".

"A partir de aquí, no nos queda más que seguir trabajando en coordinación con los servicios técnicos, con el resto de entidades conocedoras y colaboradoras con el Ayuntamiento en el desarrollo de la ciudad e ir planeando cómo podemos en estos próximos años ir generando las necesidades que urbanísticamente esta ciudad requiere", ha dicho.

"TOMARNOS UN TIEMPO" CON LA REVISIÓN DEL PGM.

Todo esto no significa, ha asegurado, dejar aparcada la revisión del actual Plan General, después de quedar de nuevo desierta la adjudicación para su redacción, pero "lo que sí vamos a hacer es tomarnos un tiempo, analizar también lo que otras ciudades están sufriendo y pasando para poder desarrollar adaptaciones y nuevos Planes Generales".

"Generalmente hay muchas ciudades que están desarrollando su ciudad no mediante un nuevo plan general, sino medidas estratégicas y actuaciones concretas. Nosotros nos vamos a tomar un tiempo en ver cómo podemos desarrollar esa revisión, nos tenemos que tomar un tiempo a ver cómo lo podemos ejecutar", ha explicado.

Pero mientras tanto, ha insistido, "en estos próximos tres o cuatro años tenemos que tener actuaciones", aunque ha lamentado "la legislación es muy compleja, los desarrollos son lentos y está siempre la posibilidad de que les afecten mejoras o crisis económicas, cambios legislativos, voluntad o no voluntad de los propietarios de los terrenos y de las empresas afectadas".

"Vamos a actuar con todas las posibilidades que el PGM nos pueda permitir ya con la tramitación lógicamente compleja de la legislación urbanística. Cualquier decisión que vayamos a tomar en cuanto a qué objetivos generar, qué suelos desarrollar, todo va a seguir estando sometido a todas las tramitaciones de exposición pública, conocimiento, aprobación en pleno y transparencia que requiere", ha apuntado el edil.

Así, ha señalado que el nuevo Plan "lo que hace es marcar objetivos, marcar criterios de orientación política, no es un documento que tenga un fondo jurídico, no tiene obligaciones para terceros, pero sí nos marca unas directrices, unos objetivos para orientar nuestra acción política y la orientación de los esfuerzos de las áreas técnicas hacia qué motivos analizar".